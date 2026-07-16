Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (16/7) – Πού θα δείτε την κλήρωση του πρωταθλήματος Stoixima Super League

Αγώνες ποδοσφαίρου, τένις και την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
08:30: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026
11:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
13:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
14:30: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026
16:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
18:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | WTA 250 2026 AthensOpen
20:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Ομόνοια – Παναιτωλικός (Φιλικός Αγώνας)
20:30: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026
21:00 Novasports Prime | Κλήρωση Πρωταθλήματος Stoiximan Superleague
22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | WTA 250 2026 Athens Open