Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (16/7) – Πού θα δείτε την κλήρωση του πρωταθλήματος Stoixima Super League

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Πέμπτης (16/7) περιλαμβάνει αγώνες ποδοσφαίρου, τένις και την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος Stoiximan Super League. Το άρθρο παραθέτει αναλυτικά όλες τις επιλογές των μεταδόσεων για την ημέρα.