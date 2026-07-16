Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (16/7) – Πού θα δείτε την κλήρωση του πρωταθλήματος Stoixima Super League

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Πέμπτης (16/7) περιλαμβάνει αγώνες ποδοσφαίρου, τένις και την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος Stoiximan Super League. Το άρθρο παραθέτει αναλυτικά όλες τις επιλογές των μεταδόσεων για την ημέρα.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (16/7) περιλαμβάνει αγώνες ποδοσφαίρου, τένις και την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League.
  • Μην χάσετε την Κλήρωση Πρωταθλήματος Stoiximan Superleague, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά στις 21:00 από το Novasports Prime.
  • Επίσης, δείτε τους αγώνες τένις ATP 250 Γκστάαντ και WTA 250 Athens Open, καθώς και τον φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα Ομόνοια – Παναιτωλικός.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αγώνες ποδοσφαίρου, τένις και την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:30: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026

11:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

13:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

14:30: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026

16:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

18:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | WTA 250 2026 AthensOpen

20:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Ομόνοια – Παναιτωλικός (Φιλικός Αγώνας)

20:30: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026

21:00 Novasports Prime | Κλήρωση Πρωταθλήματος Stoiximan Superleague

22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | WTA 250 2026 Athens Open

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ