Σαν σήμερα 16 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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1054: Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Κηρουλάριος επισημοποιεί το Σχίσμα των Εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα.

Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Κηρουλάριος επισημοποιεί το Σχίσμα των Εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. 1963: Οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς τα όνειρά μου», με αγγλικό στίχο («Honeymoon Song»).

Οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς τα όνειρά μου», με αγγλικό στίχο («Honeymoon Song»). 1969: Εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11, με τους αστροναύτες Νιλ Άρμστρονγκ, Μπαζ Όλντριν και Μάικλ Κόλινς, με προορισμό τη Σελήνη.

Εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11, με τους αστροναύτες Νιλ Άρμστρονγκ, Μπαζ Όλντριν και Μάικλ Κόλινς, με προορισμό τη Σελήνη. 2015: Με 229 «ναι» από τα κόμματα της συγκυβέρνησης (ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ), τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 «όχι», ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού 32 βουλευτές είπαν «όχι» (μεταξύ των οποίων τρεις υπουργοί) και 6 «παρών», ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε.

Με 229 «ναι» από τα κόμματα της συγκυβέρνησης (ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ), τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 «όχι», ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού 32 βουλευτές είπαν «όχι» (μεταξύ των οποίων τρεις υπουργοί) και 6 «παρών», ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. 2016: Ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ιμάμη Φετχουλάν Γκιουλέν, που ζει στις ΗΠΑ, ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμη και με τη θανατική ποινή, την οποία σκοπεύει να επαναφέρει.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ιμάμη Φετχουλάν Γκιουλέν, που ζει στις ΗΠΑ, ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμη και με τη θανατική ποινή, την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. 2016: Τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σ’ αυτό επιβαίνουν οκτώ άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα, χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για δύο ταγματάρχες, ένα λοχαγό, τέσσερις στρατιώτες κι έναν πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση, όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των Ένοπλων Δυνάμεων της Τουρκίας, που στήριξαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία.

Γεννήσεις

1927: Ηρώ Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα ηρωίδα της Αντίστασης. (Θαν. 5/9/1944)

Ηρώ Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα ηρωίδα της Αντίστασης. (Θαν. 5/9/1944) 1933: Μαίρη Χρονοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 6/10/2023)

Μαίρη Χρονοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 6/10/2023) 1945: Νότης Μαυρουδής, Έλληνας συνθέτης

Νότης Μαυρουδής, Έλληνας συνθέτης 1976: Νίκος Παππάς, Έλληνας πολιτικός, ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέως υπουργός.

Νίκος Παππάς, Έλληνας πολιτικός, ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέως υπουργός. 1989: Γκάρεθ Μπέιλ, Ουαλός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι