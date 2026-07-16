Σαν σήμερα 16 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Παγκόσμια Ημέρα Φιδιού
Γεγονότα
- 1054: Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Κηρουλάριος επισημοποιεί το Σχίσμα των Εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα.
- 1963: Οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς τα όνειρά μου», με αγγλικό στίχο («Honeymoon Song»).
- 1969: Εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11, με τους αστροναύτες Νιλ Άρμστρονγκ, Μπαζ Όλντριν και Μάικλ Κόλινς, με προορισμό τη Σελήνη.
- 2015: Με 229 «ναι» από τα κόμματα της συγκυβέρνησης (ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ), τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 «όχι», ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού 32 βουλευτές είπαν «όχι» (μεταξύ των οποίων τρεις υπουργοί) και 6 «παρών», ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε.
- 2016: Ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ιμάμη Φετχουλάν Γκιουλέν, που ζει στις ΗΠΑ, ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμη και με τη θανατική ποινή, την οποία σκοπεύει να επαναφέρει.
- 2016: Τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σ’ αυτό επιβαίνουν οκτώ άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα, χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για δύο ταγματάρχες, ένα λοχαγό, τέσσερις στρατιώτες κι έναν πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση, όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των Ένοπλων Δυνάμεων της Τουρκίας, που στήριξαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία.
Γεννήσεις
- 1927: Ηρώ Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα ηρωίδα της Αντίστασης. (Θαν. 5/9/1944)
- 1933: Μαίρη Χρονοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 6/10/2023)
- 1945: Νότης Μαυρουδής, Έλληνας συνθέτης
- 1976: Νίκος Παππάς, Έλληνας πολιτικός, ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέως υπουργός.
- 1989: Γκάρεθ Μπέιλ, Ουαλός ποδοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1874: Απόστολος Αρσάκης, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός. Διετέλεσε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας. (Γεν. 6/1/1792)
- 1985: Χάινριχ Μπελ, Γερμανός συγγραφέας. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1972. («Η χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ») (Γεν. 21/12/1917)
- 1989: Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, Ελληνικής καταγωγής Αυστριακός διευθυντής ορχήστρας. (Γεν. 5/4/1908)
- 2012: Τζον Λορντ, Άγγλος συνθέτης και πιανίστας, γνωστότερος για τη συνεργασία του με τους Deep Purple, τους Whitesnake και τους Paice, Ashton & Lord