Ανείπωτη τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός και ο πατέρας στο τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε μητέρα και βρέφος στη Σιθωνία – Εικόνες από το σημείο

Δεν έχει τέλος η τραγωδία στη Σιθωνία Χαλκιδικής, καθώς κατέληξε και ο πατέρας, ο οποίος είχε τραυματισθεί πολύ σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τη μητέρα και ένα βρέφος.

Ένα παιδί νοσηλεύεται και αυτό με σοβαρά τραύματα. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 18:30, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, στο ύψος της Μεταμόρφωσης επί της Επαρχιακής Οδού Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του halkidikinews.gr πρόκειται για μια οικογένεια Μολδαβών.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν θανάσιμα η μητέρα και το βρέφος, ενώ ο πατέρας και ακόμη ένα παιδί διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, μετά τον απεγκλωβισμό τους και εν συνεχεία στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου κατέληξε ο πατέρας.

Στο Κέντρο Υγείας επί περίπου μιάμιση ώρα οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη κάνοντας ΚΑΡΠΑ σε βρέφος και μητέρα, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα εκτός της πυροσβεστικής, δικυκλιστής – διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος ήταν εκεί μέσα σε 4 λεπτά, ενώ αμέσως μετά έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα πρώτα στοιχεία για το τροχαίο δυστύχημα

Σύμφωνα με πληροφορίες του HalkidikiNews.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 18:20, όταν το ΙΧ επιβατικό, στο οποίο επέβαινε οικογένεια από τη Μολδαβία με κατεύθυνση προς τη Σιθωνία, συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με βυτιοφόρο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την Ορμύλια.

Ο πατέρας και το δεύτερο παιδί απεγκλωβίστηκαν μετά τη μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εθελοντών της ομάδας Δασοπροστασίας Μεταμόρφωσης και μεταφέρθηκαν με τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.

Η γυναίκα και το βρέφος διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.