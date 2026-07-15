Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων: «Δεν υπήρξε καμία διαρροή θεμάτων στις Πανελλήνιες»

Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) διευκρινίζει ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή θεμάτων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑ.Λ. κατά την εξέταση του μαθήματος «Νέα Ελληνικά».

Σύμφωνα με τον Ε.Ο.Ε., το ζήτημα αφορά αποκλειστικά στη διανομή λανθασμένων θεμάτων σε δύο υποψηφίους ΕΠΑ.Λ., καθώς τους δόθηκαν τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), μάθημα στο οποίο η συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων είχε ήδη εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχώρησε στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων αποφάσισε την απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας στα δύο συγκεκριμένα γραπτά, ως έκτακτη διοικητική ρύθμιση για την αποκατάσταση της αστοχίας, χωρίς υπαιτιότητα των υποψηφίων.

Ο Ε.Ο.Ε. επισημαίνει ότι η διαχείριση του περιστατικού έγινε με στόχο να διατηρηθεί η ηρεμία και η ψυχολογική σταθερότητα μαθητών και οικογενειών κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας, καθώς μια δημόσια ανακοίνωση εν μέσω εξετάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει το κλίμα.

Ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις διεξήχθησαν ομαλά και αδιάβλητα, διαβεβαιώνοντας ότι συνεχίζει να προστατεύει τη διαδικασία και τα δικαιώματα όλων των υποψηφίων.