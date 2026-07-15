«ONAR»: Η εμβληματική ατομική έκθεση του Κωστή Γεωργίου στο Φετιχιέ Τζαμί Ναυπάκτου – Αύριο τα λαμπερά εγκαίνια

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Τι συμβαίνει όταν οι μεταλλικές λάμψεις, τα φλογερά κόκκινα και τα εκρηκτικά μπλε του Κωστή Γεωργίου περιβάλλονται από τους γήινους τόνους των πέτρινων τοίχων ενός μνημείου; Η απάντηση δίνεται φέτος το καλοκαίρι στη Ναύπακτο.

Έπειτα από μια μακρά περίοδο επαφών, συναντήσεων και σχεδιασμού, παίρνει σάρκα και οστά μια ξεχωριστή πολιτιστική πρόταση. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, σε συνδιοργάνωση με τα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη, φιλοξενούν την ατομική έκθεση «ONAR» του διεθνώς καταξιωμένου ζωγράφου και γλύπτη στον επιβλητικό χώρο του Φετιχιέ Τζαμιού στο λιμάνι της πόλης.

Ο Κωστής Γεωργίου, ένας δημιουργός με μακρά και επιτυχημένη παρουσία σε διεθνή μουσεία, γκαλερί και δημόσιους χώρους παγκοσμίως, φέρνει στη Ναύπακτο μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή έργων που συνομιλούν μοναδικά με την αρχιτεκτονική του μνημείου.

Η έκθεση περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή γλυπτική εγκατάσταση με τις «9 Μούσες», τον μνημειακών διαστάσεων πολύπτυχο πίνακα «Ελεγεία», καθώς και άλλα χαρακτηριστικά γλυπτά και ζωγραφικά έργα, ορισμένα εκ των οποίων παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό.

Η πραγματοποίηση της έκθεσης στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν θα προσφέρει στους χιλιάδες Έλληνες και ξένους επισκέπτες της Ναυπάκτου την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με τη σύγχρονη ελληνική εικαστική δημιουργία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην εκπαιδευτική διάσταση της δράσης, καθώς η έκθεση θα συνεχιστεί έως τα μέσα Οκτωβρίου, για να δώσει τη δυνατότητα στη νεότερη γενιά και τους μαθητές να γνωρίσουν από κοντά το έργο ενός σπουδαίου δημιουργού.

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας & Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη

Επιμέλεια: Φωτεινή Σαράντη – Βίβιαν Στάικου

Τοποθεσία: Φετιχιέ Τζαμί, Λιμάνι Ναυπάκτου

Διάρκεια έκθεσης: 16 Ιουλίου – 11 Οκτωβρίου 2026

Ωράριο Λειτουργίας: Τετάρτη – Κυριακή, 11.00-13.00 και 19.00-22.00

Εγκαίνια: Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, ώρα 20.30

Μέγας Χορηγός: Kotronis Packaging

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