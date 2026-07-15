Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή μία 89χρονη από φωτιά σε διαμέρισμα – Σε σοβαρή κατάσταση ο σύζυγός της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μία 89χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Σκιάθου, στα Πατήσια. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από το διαμέρισμα και τον 92χρονο σύζυγό της, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Η Ελπίς» και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του διαμερίσματος και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας σοβαρά εγκαύματα. Ο σύζυγός της αντιμετώπιζε έντονα αναπνευστικά προβλήματα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με πέντε οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Οι πυροσβέστες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό των δύο ηλικιωμένων.

Οι Αρχές εκκένωσαν το κτίριο για λόγους ασφαλείας, ενώ αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, προκειμένου να διευκολύνουν το έργο των πυροσβεστών.

Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκιάθου, από το ύψος της οδού Νάξου έως τη συμβολή της με την οδό Πίνδου. Τα μέτρα παρέμειναν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης και των ερευνών.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί. Μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης, τα αρμόδια ανακριτικά κλιμάκια της Πυροσβεστικής θα πραγματοποιήσουν έρευνα στο εσωτερικό του διαμερίσματος, προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

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