Αφροδίτη Λατινοπούλου για τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος: «Απαράδεκτη η προφυλάκιση των αστυνομικών»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου εξέφρασε τη στήριξή της στους δύο αστυνομικούς που εμπλέκονται στον θανάσιμο πυροβολισμό του 20χρονου Θοδωρή στο Άργος. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής υποστήριξε ότι ενήργησαν στο πλαίσιο του καθήκοντός τους και χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την προφυλάκισή τους.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Αφροδίτη Λατινοπούλου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αφροδίτη Λατινοπούλου εξέφρασε την αντίθεσή της στην προφυλάκιση των δύο αστυνομικών που εμπλέκονται στον θανάσιμο πυροβολισμό του 20χρονου στο Άργος. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν στο πλαίσιο του καθήκοντός τους.
  • Η Αφροδίτη Λατινοπούλου χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την απόφαση για την προσωρινή κράτηση των δύο αστυνομικών, τονίζοντας ότι «δεν γίνεται ο αστυνομικός, όταν κάνει το καθήκον του, να είναι μονίμως απολογούμενος και, μάλιστα, προφυλακιστέος».
  • Ανάλογη θέση για την υπόθεση έχουν εκφράσει και ο δήμαρχος Άργους, Ιωάννης Μαλτέζος, καθώς και ο προκάτοχός του, Δημήτρης Καμπόσος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την αντίθεσή της στην προφυλάκιση των δύο αστυνομικών που εμπλέκονται στον θανάσιμο πυροβολισμό του 20χρονου Θοδωρή στο Άργος εξέφρασε η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν στο πλαίσιο του καθήκοντός τους.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου τοποθετήθηκε για την υπόθεση το πρωί της Τετάρτης (15/7), κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο Mega, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» την απόφαση για την προσωρινή κράτηση των δύο αστυνομικών.

Ανάλογη θέση έχουν εκφράσει ο δήμαρχος Άργους, Ιωάννης Μαλτέζος, και ο προκάτοχός του, Δημήτρης Καμπόσος. Ο Ιωάννης Μαλτέζος είχε επικρίνει τη μητέρα του 20χρονου, αναφέροντας ότι «το άφηνε να κυκλοφορεί ελεύθερο και να οδηγεί», παρότι ο νεαρός βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού.

Η τοποθέτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Αναφερόμενη στις ενέργειες των αστυνομικών, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής δήλωσε: «Ένας αστυνομικός που μπαίνει στα Σώματα Ασφαλείας, αυτό που θέλει είναι να προστατεύσει τη ζωή του πολίτη. Ότι πήγε να τους εμβολίσει, το ακούσατε; Πήγε να ξεφύγει. Αν δεν θέλετε όπλα για τους αστυνομικούς, να αλλάξει το πλαίσιο. Δεν απειλήθηκαν όταν πήγε να τους εμβολίσει; Πήγε να ξεφύγει, κινδύνευσε η ζωή των αστυνομικών. Όταν πήγε να τους εμβολίσει, δεν υπήρχε κίνδυνος ζωής; Αν δεν θέλει ο Μητσοτάκης να κάνουν οι αστυνομικοί το καθήκον τους, να προστατεύουν τη ζωή των πολιτών και τη δική τους, αν πιστεύει ότι η ζωή των αστυνομικών έχει μικρότερη αξία, να τους δώσει λουλούδια και να τους πάρει τα όπλα».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου επέκρινε, παράλληλα, την απόφαση για την προσωρινή κράτηση των δύο αστυνομικών. «Προφανώς και είναι απαράδεκτη η προφυλάκιση (…) Δεν γίνεται ο αστυνομικός, όταν κάνει το καθήκον του, να είναι μονίμως απολογούμενος και, μάλιστα, προφυλακιστέος», ανέφερε.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ