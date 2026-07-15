Αφροδίτη Λατινοπούλου για τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος: «Απαράδεκτη η προφυλάκιση των αστυνομικών»

Την αντίθεσή της στην προφυλάκιση των δύο αστυνομικών που εμπλέκονται στον θανάσιμο πυροβολισμό του 20χρονου Θοδωρή στο Άργος εξέφρασε η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν στο πλαίσιο του καθήκοντός τους.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου τοποθετήθηκε για την υπόθεση το πρωί της Τετάρτης (15/7), κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο Mega, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» την απόφαση για την προσωρινή κράτηση των δύο αστυνομικών.

Ανάλογη θέση έχουν εκφράσει ο δήμαρχος Άργους, Ιωάννης Μαλτέζος, και ο προκάτοχός του, Δημήτρης Καμπόσος. Ο Ιωάννης Μαλτέζος είχε επικρίνει τη μητέρα του 20χρονου, αναφέροντας ότι «το άφηνε να κυκλοφορεί ελεύθερο και να οδηγεί», παρότι ο νεαρός βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού.

Η τοποθέτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Αναφερόμενη στις ενέργειες των αστυνομικών, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής δήλωσε: «Ένας αστυνομικός που μπαίνει στα Σώματα Ασφαλείας, αυτό που θέλει είναι να προστατεύσει τη ζωή του πολίτη. Ότι πήγε να τους εμβολίσει, το ακούσατε; Πήγε να ξεφύγει. Αν δεν θέλετε όπλα για τους αστυνομικούς, να αλλάξει το πλαίσιο. Δεν απειλήθηκαν όταν πήγε να τους εμβολίσει; Πήγε να ξεφύγει, κινδύνευσε η ζωή των αστυνομικών. Όταν πήγε να τους εμβολίσει, δεν υπήρχε κίνδυνος ζωής; Αν δεν θέλει ο Μητσοτάκης να κάνουν οι αστυνομικοί το καθήκον τους, να προστατεύουν τη ζωή των πολιτών και τη δική τους, αν πιστεύει ότι η ζωή των αστυνομικών έχει μικρότερη αξία, να τους δώσει λουλούδια και να τους πάρει τα όπλα».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου επέκρινε, παράλληλα, την απόφαση για την προσωρινή κράτηση των δύο αστυνομικών. «Προφανώς και είναι απαράδεκτη η προφυλάκιση (…) Δεν γίνεται ο αστυνομικός, όταν κάνει το καθήκον του, να είναι μονίμως απολογούμενος και, μάλιστα, προφυλακιστέος», ανέφερε.