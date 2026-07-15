Μάλια Ομπάμα: Η μυστική επιχείρηση διάσωσής της μετά το μακελειό της Νίκαιας – Άγνωστα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας

Νέες αποκαλύψεις, δέκα χρόνια μετά το μακελειό της 14ης Ιουλίου 2016, φέρνουν στο φως τη μυστική επιχείρηση ασφαλείας, που οργάνωσαν οι αμερικανικές και οι γαλλικές Αρχές για την προστασία της κόρης του τότε Προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Η Μάλια Ομπάμα απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τη Γαλλία, λίγες ώρες μετά τη φονική τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια, στο πλαίσιο μίας άκρως μυστικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 15ης Ιουλίου 2016. Τις λεπτομέρειες της επιχείρησης αποκάλυψε, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από την τραγωδία, ο Γάλλος αστυνομικός που είχε αναλάβει τον συντονισμό της.

Διακοπές που μετατράπηκαν σε επιχείρηση ασφαλείας

Η μεγαλύτερη κόρη του τότε προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, βρισκόταν στην Αντίμπ, για να γιορτάσει τα 18α γενέθλιά της μαζί με φίλους, όταν σημειώθηκε η τρομοκρατική επίθεση στη γειτονική Νίκαια.

Το βράδυ της 14ης Ιουλίου 2016, ένας Τυνήσιος ισλαμιστής τρομοκράτης, έπεσε με φορτηγό 19 τόνων, πάνω στο πλήθος που παρακολουθούσε τους εορτασμούς της Ημέρας της Βαστίλης στην παραλιακή λεωφόρο της Νίκαιας, σκοτώνοντας 86 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες ακόμη.

Οι συλλήψεις έξω από το ξενοδοχείο

Περίπου τρεις ώρες μετά την επίθεση, οι γαλλικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών αδελφών, ηλικίας περίπου 20 ετών, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί να κινούνται ύποπτα έξω από το ξενοδοχείο Royal Antibes, όπου διέμενε η Μάλια Ομπάμα με την παρέα της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, οι Αρχές εξέτασαν το ενδεχόμενο οι συγκεκριμένοι άνδρες να συνδέονται με την τρομοκρατική ενέργεια, γεγονός που οδήγησε στην άμεση αναθεώρηση των μέτρων ασφαλείας γύρω από την κόρη του Αμερικανού προέδρου.

Η απόφαση για άμεση αποχώρηση

Αν και η αναχώρηση της Μάλια Ομπάμα από τη Γαλλία, είχε προγραμματιστεί για το επόμενο πρωί, οι υπεύθυνοι ασφαλείας της Secret Service, σε συνεργασία με τη γαλλική αστυνομία, αποφάσισαν να επισπεύσουν την απομάκρυνσή της από τη χώρα.

Η επιχείρηση ξεκίνησε περίπου στις 2.00 τα ξημερώματα, όταν ισχυρή συνοδεία αποτελούμενη από τρία οχήματα της γαλλικής αστυνομίας και αυτοκίνητα της Secret Service μετέφερε τη Μάλια Ομπάμα και τους φίλους της με αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο.

Η μαρτυρία του Γάλλου αστυνομικού

Ο Λοράν Αλκαράζ, ο Γάλλος αστυνομικός που συντόνισε την επιχείρηση, περιέγραψε στην εφημερίδα Nice-Matin τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν έξω από το ξενοδοχείο.

«Περίπου δέκα Αμερικανοί με περίμεναν όταν έφτασα μπροστά από το ξενοδοχείο. Μου είπαν: «Φεύγουμε σε 30 λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την ταχύτητα με την οποία οργανώθηκε η επιχείρηση ασφαλείας.

Τι αναφέρεται για τους «ύποπτους Ιρακινούς»

Σε ορισμένα δημοσιεύματα γίνεται λόγος για «ύποπτους Ιρακινούς» που εντοπίστηκαν κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η Μάλια Ομπάμα. Ωστόσο, στο περιεχόμενο των διαθέσιμων πληροφοριών γίνεται αναφορά στη σύλληψη τριών αδελφών που κρίθηκαν ύποπτοι λόγω της συμπεριφοράς τους, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η υπηκοότητά τους ή οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην τρομοκρατική επίθεση.

Οι αποκαλύψεις έρχονται στο φως δέκα χρόνια μετά το μακελειό της Νίκαιας, φωτίζοντας μία άγνωστη έως σήμερα επιχείρηση ασφαλείας που οργανώθηκε για την προστασία της κόρης του τότε προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μία από τις πιο δύσκολες νύχτες που βίωσε η Γαλλία.

Το ανθρωποκυνηγητό και οι συλλήψεις της DGSI

Την ίδια ώρα, η γαλλική Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας (DGSI) βρισκόταν σε κόκκινο συναγερμό, προσπαθώντας να αποκλείσει το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών ή ενός δεύτερου κύματος επιθέσεων.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρέθηκαν άμεσα τρεις Ιρακινοί υπήκοοι, οι οποίοι είχαν φτάσει στη Νίκαια οδηγώντας ένα ενοικιαζόμενο όχημα με σουηδικές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ πρόσφατα είχαν αποκτήσει δανέζικα διαβατήρια.

Οι τρεις άνδρες προσήχθησαν και ανακρίθηκαν εξονυχιστικά από τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες. Ωστόσο, μετά από 48 ώρες κράτησης, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, καθώς οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι δεν είχαν καμία απολύτως σύνδεση με το τρομοκρατικό χτύπημα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η γιγαντιαία κινητοποίηση των αρχών ακολούθησε την εφιαλτική επίθεση στην εμβληματική λεωφόρο Promenade des Anglais.

Η πορεία του θανάτου: Ένα φορτηγό, οδηγούμενο από τον Μοχάμεντ Λαχουαέζ Μπουλέλ, έναν ριζοσπαστικοποιημένο τζιχαντιστή με ιστορικό χρήσης ναρκωτικών ουσιών, κινήθηκε με ταχύτητα περίπου 65 χιλιομέτρων την ώρα (40 μίλια/ώρα) πάνω στον πεζόδρομο, παρασύροντας στον θάνατο 86 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους που γιόρταζαν την Ημέρα της Βαστίλης.

Η εξουδετέρωση: Ο δράστης, ο οποίος φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια της φονικής του πορείας, εξουδετερώθηκε τελικά από τα πυρά της αστυνομίας.

Τα ευρήματα: Σε μεταγενέστερη έρευνα στο εσωτερικό του φορτηγού, οι αρχές εντόπισαν βαρύ οπλισμό, στον οποίο περιλαμβάνονταν και χειροβομβίδες, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για την εξαιρετική επικινδυνότητα του τρομοκράτη.

Η επιχείρηση φυγάδευσης και οι παράλληλες έρευνες παρέμειναν αυστηρά διαβαθμισμένες ως απόρρητες για μια ολόκληρη δεκαετία, μέχρι τη στιγμή που τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης έφεραν στο φως, τα ντοκουμέντα της υπόθεσης.

Πηγή: CBN/Nice Matin