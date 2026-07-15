ΣΥΡΙΖΑ: Επιστρέφει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ο Παύλος Πολάκης – Η επιστολή του Γιάννη Αμανατίδη στον Νικήτα Κακλαμάνη

Επιστολή, με την οποία ενημερώνει τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ότι ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης επανεντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, απέστειλε σήμερα το απόγευμα, ο νεοεκλεγείς γραμματέας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιάννης Αμανατίδης.
Η επιστολή έχει ως εξής:
“Αθήνα, 15 Ιουλίου 2026
Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
κ. Κακλαμάνη Νικήτα
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Θα ήθελα να σας δηλώσω, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, ότι ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης κατόπιν δηλώσεώς του, επανεντάσσεται στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.
Με εκτίμηση,
Αμανατίδης Ιωάννης
Γραμματέας Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία»