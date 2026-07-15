ΣΥΡΙΖΑ: Επιστρέφει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ο Παύλος Πολάκης – Η επιστολή του Γιάννη Αμανατίδη στον Νικήτα Κακλαμάνη

Ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, επανεντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε ο νεοεκλεγείς γραμματέας της ΚΟ, Γιάννης Αμανατίδης, στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Η επιστολή επιβεβαιώνει την επανένταξη βάσει δήλωσης του ανεξάρτητου βουλευτή.

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Πολιτική

Παύλος Πολάκης
Φωτογραφία: INTIME
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, επανεντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
  • Ο νεοεκλεγείς γραμματέας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιάννης Αμανατίδης, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ενημερώνοντάς τον για την επανένταξη.
  • Η επιστολή, με ημερομηνία 15 Ιουλίου 2026, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης κατόπιν δηλώσεώς του, επανεντάσσεται στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ».

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Επιστολή, με την οποία ενημερώνει τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ότι ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης επανεντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, απέστειλε σήμερα το απόγευμα, ο νεοεκλεγείς γραμματέας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιάννης Αμανατίδης.

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Η επιστολή έχει ως εξής:

“Αθήνα, 15 Ιουλίου 2026

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Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

κ. Κακλαμάνη Νικήτα

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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Θα ήθελα να σας δηλώσω, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, ότι ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης κατόπιν δηλώσεώς του, επανεντάσσεται στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.

Με εκτίμηση,

Αμανατίδης Ιωάννης

Γραμματέας Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία»

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