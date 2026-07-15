ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Κοντοτόλη, Μαμουλάκης και Μεϊκόπουλος

Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι επιστολή ανεξαρτητοποίησης προς τον πρόεδρο της Βουλής, έστειλαν ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης και η Μαρίνα Κοντοτόλη.

Ο βουλευτής Μαγνησίας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικκάλων Μαρίνα Κοντοτόλη, αναφέρουν ότι θα συνεχίσουν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα, ως ανεξάρτητοι βουλευτές.

«Οι ευρύτερες μεταβολές που συντελούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς και οι εξελίξεις στο (ως χθες) κόμμα μου, τον ΣΥΡΙΖΑ, με οδήγησαν στην απόφαση να προχωρήσω στην ανεξαρτητοποίησή μου. Ενημέρωσα ήδη τον Πρόεδρο της Βουλής. Ευχαριστώ όλες και όλους, που βρεθήκαμε μαζί στον δύσκολο δρόμο. Κάθε τι που φέρνει μια αλλαγή, φέρνει μαζί μέσα του τη δύναμη της ελπίδας.» ανέφερε ο κ. Μαμουλάκης σε δήλωσή του.