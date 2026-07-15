Συγκινεί ο Γιώργος Κωνσταντίνου για την Μάρω Κοντού: «Αντίο Ελενίτσα μου – Άλλα είχαμε συμφωνήσει»

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Ο Αντωνάκης αποχαιρετά την Ελενίτσα του με μια συγκινητική ανάρτηση. Μία από τις θρυλικές ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε, η Μάρω Κοντού ήταν το «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα».

Ο συμπρωταγωνιστής της, Γιώργος Κωνσταντίνου, «αποχαιρέτησε» την αείμνηστη συνάδελφό του και φίλη του, μέσα από μία πολύ συγκινητική ανάρτηση που πραγματοποίησε στο Instagram, την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία, από έξοδό τους. Στο στιγμιότυπο οι δύο επιτυχημένοι καλλιτέχνες, ποζάρουν χαμογελαστοί.

Στη λεζάντα, ο αγαπημένος ηθοποιός έχει γράψει: «Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα.

Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο».