Συγκινεί ο Γιώργος Κωνσταντίνου για την Μάρω Κοντού: «Αντίο Ελενίτσα μου – Άλλα είχαμε συμφωνήσει»

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου «αποχαιρέτησε» με συγκινητική ανάρτηση στο Instagram την αείμνηστη συνάδελφο και φίλη του, Μάρω Κοντού. Η Μάρω Κοντού, μια ξεχωριστή ηθοποιός της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών.

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Γιώργος Κωνσταντίνου Μάρω Κοντού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Κωνσταντίνου «αποχαιρέτησε» την Μάρω Κοντού, μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.
  • Οι δύο καλλιτέχνες είχαν «γράψει» ιστορία στον κινηματογράφο, ως το ζευγάρι «Κοκοβίκου», στη θρυλική ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα».
  • Στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Κωνσταντίνου έγραψε «Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει», τονίζοντας ότι «Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία».

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Ο Αντωνάκης αποχαιρετά την Ελενίτσα του με μια συγκινητική ανάρτηση. Μία από τις θρυλικές ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε, η Μάρω Κοντού ήταν το «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα».

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Ο συμπρωταγωνιστής της, Γιώργος Κωνσταντίνου, «αποχαιρέτησε» την αείμνηστη συνάδελφό του και φίλη του, μέσα από μία πολύ συγκινητική ανάρτηση που πραγματοποίησε στο Instagram, την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία, από έξοδό τους. Στο στιγμιότυπο οι δύο επιτυχημένοι καλλιτέχνες, ποζάρουν χαμογελαστοί.

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Στη λεζάντα, ο αγαπημένος ηθοποιός έχει γράψει: «Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα.

Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο».

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