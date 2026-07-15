Σπύρος Μπιμπίλας για Μάρω Κοντού: «Σ’ ευχαριστώ που με τίμησες με την φιλία σου…»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας «αποχαιρέτησε» δημόσια την αείμνηστη ηθοποιό Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

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Σπύρος Μπιμπίλας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Από την ώρα που έγινε γνωστός ο θάνατος της Μάρως Κοντού, άνθρωποι από τον κόσμο της τέχνης, της πολιτικής, αλλά και απλός κόσμος, έχουν θελήσει να την «αποχαιρετήσουν» δημοσίως.
  • Το δικό του «αντίο» στην αείμνηστη ηθοποιό, είπε και ο Σπύρος Μπιμπίλας, με δημοσίευσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας: «Αντίο αγαπημένη μας Μάρω!!! Μας δίδαξες πολλά με το ταλέντο σου…».
  • Η Μάρω Κοντού άφησε την τελευταία της πνοή, το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών.

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Από την ώρα που έγινε γνωστός ο θάνατος της Μάρως Κοντού, άνθρωποι από τον κόσμο της τέχνης, της πολιτικής, αλλά και απλός κόσμος, έχουν θελήσει να την «αποχαιρετήσουν» δημοσίως. Το δικό του «αντίο» στην αείμνηστη ηθοποιό, είπε και ο Σπύρος Μπιμπίλας, με δημοσίευσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Η Μάρω Κοντού άφησε την τελευταία της πνοή, το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών. Η καλλιτέχνις είχε μία κινηματογραφική ζωή, στη διάρκεια της οποίας πάλεψε, πέτυχε, και αγαπήθηκε από τον κόσμο.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του, δημοσίευσε δύο στιγμιότυπα. Σε μία από τις φωτογραφίες, τον βλέπουμε μαζί με την Μάρω Κοντού.

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«Αντίο αγαπημένη μας Μάρω!!! Μας δίδαξες πολλά με το ταλέντο σου, με την αγάπη σου για τους νέους, μέσα από την πολύπλευρη προσωπικότητα σου που σφράγισε το θέατρο, τον κινηματογράφο μας, την τηλεόραση, το τραγούδι, την ζωγραφική, την πολιτική. Όλα!

Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε την Μαύρη Φορντ, τις αδελφές Τατά, το Πες μου μια λέξη που μας τραγούδησες… και πάντα θα θυμόμαστε το γλυκό…”Αντωνάκη μου!!!”. Θα σ’ αγαπάμε πάντα… Προσωπικά σ’ ευχαριστώ που με τίμησες με την φιλία σου και σ’ ευχαριστώ που οπότε ζητήσαμε βοήθεια για το ΤΑΣΕΗ την έδωσες…», ανέφερε στη λεζάντα του.

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