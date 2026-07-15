Μάρω Κοντού: Αυτή ήταν η τελευταία της σκηνή στη σειρά «Η γη της Ελιάς»

Η Μάρω Κοντού ολοκλήρωσε την παρουσία της στη σειρά «Γη της Ελιάς» στις 7 Μαΐου 2025, στο επεισόδιο 118. Στην τελευταία της σκηνή, ο χαρακτήρας της, η «Μαρία», ανακαλύπτει έντρομη τον Ζακ νεκρό και αδυνατεί να τον συνεφέρει.

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ΚΟΝΤΟΥ ΓΗ ΕΛΙΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις 7 Μαΐου 2025, η Μάρω Κοντού έπαιξε την τελευταία της σκηνή στη «Γη της Ελιάς». Αυτό συνέβη στο επεισόδιο 118 της σειράς.
  • Η «Μαρία», ο ρόλος που υποδυόταν, ήταν έντρομη.
  • Προσπάθησε να συνεφέρει τον Ζακ, αλλά δεν τα κατάφερε και κατάλαβε ότι ήταν νεκρός.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στις 7 Μαΐου 2025, στο επεισόδιο 118, η Μάρω Κοντού έπαιξε την τελευταία της σκηνή στη «Γη της Ελιάς».

Η «Μαρία», έντρομη, προσπαθεί να συνεφέρει τον Ζακ, αλλά δεν τα καταφέρνει και καταλαβαίνει ότι είναι νεκρός.

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