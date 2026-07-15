Μάρω Κοντού: Αυτή ήταν η τελευταία της σκηνή στη σειρά «Η γη της Ελιάς»

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Στις 7 Μαΐου 2025, στο επεισόδιο 118, η Μάρω Κοντού έπαιξε την τελευταία της σκηνή στη «Γη της Ελιάς».

Η «Μαρία», έντρομη, προσπαθεί να συνεφέρει τον Ζακ, αλλά δεν τα καταφέρνει και καταλαβαίνει ότι είναι νεκρός.