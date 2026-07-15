Κυψέλη: Εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες κατοίκων για ρωγμές σε σπίτια μετά τις εργασίες του μετρό

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Εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για εμφάνιση ρωγμών σε σπίτια και κτίρια της περιοχής, με αφορμή τις εργασίες για την κατασκευή του μετρό.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, διέταξε την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών των κατοίκων.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, με παραγγελία του δόθηκε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν από τις εργασίες έχουν προκύψει αξιόποινες πράξεις, αλλά και εάν υφίσταται ζήτημα επικινδυνότητας για τα κτίρια ή τη δημόσια ασφάλεια.

Η εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε ύστερα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ζημιές σε ακίνητα της περιοχής, οι οποίες αποδίδονται στις εργασίες του μετρό.