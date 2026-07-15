Κυψέλη: Εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες κατοίκων για ρωγμές σε σπίτια μετά τις εργασίες του μετρό

Εισαγγελική παρέμβαση διατάχθηκε στην Κυψέλη μετά από καταγγελίες κατοίκων για εμφάνιση ρωγμών σε σπίτια και κτίρια, οι οποίες αποδίδονται στις εργασίες κατασκευής του μετρό. Η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση θα διερευνήσει τυχόν αξιόποινες πράξεις και ζητήματα επικινδυνότητας για τη δημόσια ασφάλεια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εισαγγελική παρέμβαση στην Κυψέλη μετά τις καταγγελίες κατοίκων για ρωγμές σε σπίτια και κτίρια λόγω των εργασιών του μετρό.
  • Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, διέταξε την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών.
  • Διενεργείται κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν προκύπτουν αξιόποινες πράξεις ή ζήτημα επικινδυνότητας για τα κτίρια ή τη δημόσια ασφάλεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για εμφάνιση ρωγμών σε σπίτια και κτίρια της περιοχής, με αφορμή τις εργασίες για την κατασκευή του μετρό.

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Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, διέταξε την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών των κατοίκων.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, με παραγγελία του δόθηκε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν από τις εργασίες έχουν προκύψει αξιόποινες πράξεις, αλλά και εάν υφίσταται ζήτημα επικινδυνότητας για τα κτίρια ή τη δημόσια ασφάλεια.

Η εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε ύστερα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ζημιές σε ακίνητα της περιοχής, οι οποίες αποδίδονται στις εργασίες του μετρό.

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