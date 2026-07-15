Κυψέλη: Ρωγμές και ζημιές σε σπίτια λόγω του μετροπόντικα καταγγέλλουν οι κάτοικοι – Εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό διερευνούν το πρόβλημα

Ζημιές και καταστροφές σε σπίτια σε πολλές πολυκατοικίες της περιοχής της Κυψέλης, καταγγέλλουν οι κάτοικοι της περιοχής, αποδίδοντάς τα στα έργα του μετροπόντικα για την Γραμμή 4 του Μετρό. Το θέμα των καθιζήσεων συζητείται σήμερα το μεσημέρι στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, ειδικοί εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό έχουν έρθει και διερευνούν το πρόβλημα που ανέκυψε με τα έργα του μετρό στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», οι κάτοικοι στην περιοχή της Κυψέλης, όπου πέρασε ο μετροπόντικας, είναι ανήσυχοι και πανικόβλητοι, αφού βλέπουν ρωγμές στις πολυκατοικίες τους, πτώσεις σοβάδων, αποκολλήσεις, μάρμαρα σπασμένα, πλακάκια μπάνιου να πέφτουν και μηχανικούς να τους λένε προφορικά (ύστερα από μετρήσεις που έκαναν με ειδικά μηχανήματα που τοποθετήθηκαν στις ταράτσες) για καθιζήσεις 18 και 20 χιλιοστών. Το θέμα αφορά περισσότερες από 15 πολυκατοικίες οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι των οποίων αναφέρουν μικρές ή μεγαλύτερες ζημιές και ρωγμές, που είναι εμφανείς με γυμνό μάτι πάνω σε τοίχους και κολώνες, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ.

«Δεν θα πληρώσουμε την κατασκευή του μετρό με τις ζωές μας» τονίζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Σε σχετικό κείμενο της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης επισημαίνεται ότι «κατά την εξέλιξη των εργασιών της Γραμμής 4 του Μετρό στην Κυψέλη, έγινε γνωστό περί τα μέσα Απριλίου από τα MME το “τσιμέντο που ανάβλυζε στους δρόμους”, με την Ελληνικό Μετρό να δίνει μια δημόσια απάντηση που έμοιαζε να καθησυχάζει. Αυτό που δεν δημοσιοποίησε η εταιρεία ήταν πως το αναβλύζον τσιμέντο ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου και πως μετά από τις παραπάνω δηλώσεις κάθε εργασία και εκσκαφή στην Κυψέλη παύει» και υπογραμμίζεται ότι «στους δρόμους μεταξύ της πλατείας Κυψέλης και Ευελπίδων το προηγούμενο διάστημα και μέχρι να σταματήσει ο μετροπόντικας (κατά πάσα πιθανότητα στην οδό Ζακύνθου) οι κάτοικοι βίωναν σκηνές συνεχιζόμενης καταστροφής μέσα στα ίδια τους τα σπίτια: ρωγμές που ολοένα και άνοιγαν, πόρτες παράθυρα που σταμάτησαν να ανοίγουν/κλείνουν, αποκολλήσεις δομικών υλικών, αποκολλήσεις κτιρίων από τα διπλανά κτίρια, ύδατα που άρχισαν να αναβλύζουν σε υπόγεια (και δεν έχουν σταματήσει ως σήμερα). Κάποιοι κάτοικοι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τα σπίτια τους εξαιτίας θυρών που δεν μπορούσαν πια να ανοίξουν. Μερικοί εγκαταλείψανε προσωρινά την οικία τους. Ενοικιαστές που είχαν την δυνατότητα εγκατέλειψαν τελείως την γειτονιά. Το φαινόμενο έμοιαζε με έναν σεισμό που συνεχίζεται για μέρες».

Οι κάτοικοι τονίζουν ότι δεν γνωρίζουν κατά πόσο έχει λήξει αυτή η διαδικασία, «μιας και κατά πώς φαίνεται η καθίζηση του εδάφους είναι γενικευμένη και είναι άγνωστο πότε το έδαφος θα σταθεροποιηθεί εντελώς: με λίγα λόγια ίσως μιλάμε για ένα φαινόμενο ακόμα εν εξελίξει».

Υπογραμμίζουν ότι οι εν λόγω ζημιές δεν αφορούν την αισθητική κατάσταση των κτιρίων, «αλλά δημιουργούν εύλογη ανησυχία για τη στατική συμπεριφορά τους και συνεπώς για τη σωματική ακεραιότητα όσων κατοικούν σε αυτά, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί πολλές δεκαετίες πριν». Συμπληρώνουν, δε, ότι από την κατάσταση αυτή επηρεάζονται και σχολεία της περιοχής καθώς και άλλα δημόσια κτίρια, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο και την ανησυχία.

Καταγγέλλουν, δε, ότι οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντική οικονομική επιβάρυνση, καθώς κλήθηκαν να καλύψουν με δικά τους έξοδα τεχνικούς συμβούλους και μηχανικούς για να διαπιστώσουν την πραγματική έκταση των βλαβών που έχουν προκληθεί στις περιουσίες τους.

Σύμφωνα με τους κατοίκους, η πολεοδομία έστειλε σε κάποιους κατοίκους γραπτή πρόταση «πως ο έλεγχος οφείλει να γίνει από ιδιώτη μηχανικό με “μέριμνα” των κατοίκων και πως σε περίπτωση ακαταλληλότητας του κτιρίου αυτοί θα πρέπει να το εκκενώσουν άμεσα», σε διαφορετική περίπτωση «θα συνδράμει η αστυνομία για την εκκένωση του κτιρίου».

Οι κάτοικοι της Κυψέλης διευκρινίζουν πως δεν είναι εν γένει αντίθετοι στα έργα υποδομής, ωστόσο, «θεωρούν αυτονόητο ότι τα μεγάλα δημόσια έργα θα έπρεπε να υλοποιούνται με πλήρη διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό προς τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στις γειτονιές που επηρεάζονται από αυτά».

Μερικά από τα ερωτήματα που θέτουν, είναι:

«– Ποιο είναι το μέγεθος της καθίζησης που υπέστη το μέχρι τώρα διανοιγμένο τμήμα;



– Λέγεται ότι ο μετροπόντικας έπεσε σε υπόγεια ύδατα. Πώς είναι δυνατόν να μη γνωρίζει η εταιρεία ότι η Φωκίωνος Νέγρη, η οδός Κερκύρας και οι παρακείμενοι δρόμοι ήταν ρέματα και ποτάμια μέχρι πολύ πρόσφατα; Τι σημαίνει αυτό για τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί;



– Σε ποιο βάθος έσκαψε ο μετροπόντικας; Εικάζεται ότι ήταν εξαιρετικά μικρό: της τάξεως των 15 μέτρων μπορεί και λιγότερο. Υπάρχουν κτίρια με υπόγεια και καταφύγια τα οποία πρέπει να πλησιάζουν εξαιρετικά κοντά σε αυτό το βάθος.





– Γιατί η εταιρεία δεν έχει προβεί σε μετρήσεις και προαποτυπώσεις κτιρίων που θα επηρεαστούν από τη διάνοιξη της σήραγγας, ακόμα και μετά από έγγραφες επιστολές των κατοίκων;



– Τι θα συμβεί στους δρόμους, τις κατοικίες και τα μαγαζιά όταν ο μετροπόντικας ξαναρχίσει τη λειτουργία του; Πολλοί κάτοικοι έχουν ήδη προσλάβει ιδιώτες μηχανικούς (με το αντίστοιχο κόστος) προκειμένου να συντάξουν δικές τους τεχνικές μελέτες για πιθανές κατόπιν διενέξεις με την εταιρεία σε περίπτωση που βρεθούν στην ίδια θέση».

Ξένοι ειδικοί στους μετροπόντικες ερευνούν το πρόβλημα

Ειδικοί εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό έχουν έρθει και διερευνούν το πρόβλημα που ανέκυψε με τα έργα του μετρό στην Κυψέλη, καθώς εμφανίστηκαν τριχοειδείς ρωγμές στην τοιχοποιία κτιρίων που βρίσκονται στους δρόμους όπου εργάζεται ο μετροπόντικας που κατασκευάζει τη γραμμή 4 από το Γαλάτσι στον Ευαγγελισμό.

Ήδη ο μετροπόντικας έχει σταματήσει μόλις εμφανίστηκαν τα προβλήματα στα κτίρια, εδώ και περίπου ένα μήνα, και δεν θα ξεκινήσει την διάνοιξη της σήραγγας αν δεν ολοκληρωθούν τα συμπεράσματα των Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων που έχουν ειδίκευση στα μηχανήματα TΒΜ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνικό Μετρό, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα προβλήματα με τις τριχοειδείς ρωγμές δεν αφορούν τον φέροντα οργανισμό κτιρίων παρά μόνο τοιχοποιία και σοβάδες.

Οι ίδιες πηγές διευκρίνιζαν ότι σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί της Ελληνικό Μετρό αλλά και της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ερευνούν με προσοχή όλα τα δεδομένα πριν επανεκκινήσουν τα έργα.

Πηγή ΦΩΤΟ: Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης