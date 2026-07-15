Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε η βάρκα που επέβαιναν ο 69χρονος και η σύζυγός του – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή της βάρκας στην οποία επέβαινε με τη σύζυγό του στον Θερμαϊκό κόλπο, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Η βάρκα του και προσωπικά του αντικείμενα εντοπίστηκαν στην περιοχή του Ναυαγίου της Επανομής, ενώ η 67χρονη σύζυγός του είχε διασωθεί χθες κολυμπώντας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

βάρκα Θεσσαλονίκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή της βάρκας του στον Θερμαϊκό κόλπο.
  • Το πρωί εντοπίστηκε η βάρκα του αγνοούμενου, καθώς και προσωπικά του αντικείμενα, στην περιοχή του Ναυαγίου της Επανομής.
  • Ο συναγερμός σήμανε χθες, όταν η 67χρονη σύζυγός του κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και ενημέρωσε τις αρχές ότι έχει χάσει τα ίχνη του 69χρονου συζύγου της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή της βάρκας, στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του, στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου.

Θεσσαλονίκη: Αγωνία για τον 69χρονο που αγνοείται μετά την ανατροπή σκάφους – Έρευνες για τον εντοπισμό του

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΟΦΚΑΘ – Εθελοντές Διασώστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πρωί εντοπίστηκε η βάρκα του αγνοούμενου, καθώς και προσωπικά του αντικείμενα, στην περιοχή του Ναυαγίου της Επανομής.

Στο σημείο επιχειρούν δύτες και σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ παράλληλα εθελοντές διασώστες του ΟΦΚΑΘ πραγματοποιούν έρευνες με τη χρήση drone και πεζοπόρο τμήμα κατά μήκος της ακτογραμμής, με τις έρευνες να εκτείνονται έως την περιοχή της Νέας Καλλικράτειας.

Θεσσαλονίκη: Αγνοείται 69χρονος έπειτα από ανατροπή σκάφους – Σώθηκε η σύζυγός του

Ο συναγερμός σήμανε χθες, όταν η 67χρονη σύζυγός του κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας, μετά την ανατροπή του σκάφους τους, και εντοπίστηκε ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Τότε, η γυναίκα ενημέρωσε τις αρχές ότι έχει χάσει τα ίχνη του 69χρονου συζύγου της, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ποταμού της Επανωμής.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ