Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε η βάρκα που επέβαιναν ο 69χρονος και η σύζυγός του – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή της βάρκας, στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του, στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΟΦΚΑΘ – Εθελοντές Διασώστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πρωί εντοπίστηκε η βάρκα του αγνοούμενου, καθώς και προσωπικά του αντικείμενα, στην περιοχή του Ναυαγίου της Επανομής.

Στο σημείο επιχειρούν δύτες και σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ παράλληλα εθελοντές διασώστες του ΟΦΚΑΘ πραγματοποιούν έρευνες με τη χρήση drone και πεζοπόρο τμήμα κατά μήκος της ακτογραμμής, με τις έρευνες να εκτείνονται έως την περιοχή της Νέας Καλλικράτειας.

Ο συναγερμός σήμανε χθες, όταν η 67χρονη σύζυγός του κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας, μετά την ανατροπή του σκάφους τους, και εντοπίστηκε ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Τότε, η γυναίκα ενημέρωσε τις αρχές ότι έχει χάσει τα ίχνη του 69χρονου συζύγου της, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ποταμού της Επανωμής.