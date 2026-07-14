Θεσσαλονίκη: Αγνοείται 69χρονος έπειτα από ανατροπή σκάφους – Σώθηκε η σύζυγός του

Ένας 69χρονος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, ανοιχτά του Ποταμού Επανωμής, αφότου το σκάφος του ανατράπηκε ενώ ψάρευε με τη σύζυγό του. Η γυναίκα διασώθηκε κολυμπώντας και εντοπίστηκε από ιδιωτικό σκάφος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

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Πηγή: ΑΠΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 69χρονος αγνοείται στην θαλασσια περιοχή του Θερμαϊκού όταν το σκάφος του ανατράπηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Η σύζυγός του κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και εντοπίστηκε ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος.
  • Στην μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 69χρονου συμμετέχουν ένα ελικόπτερο Super Puma, 3 πλωτά σκάφη του Λιμενικού κι ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

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Ένας 69χρονος αγνοείται στην θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού όταν το σκάφος του στο οποίο επέβαινε με την σύζυγό του, ανατράπηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες.

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Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα, από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή.

Στην μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί από το απόγευμα για τον εντοπισμό του 69χρονου υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Eρευνας και Διάσωσης συμμετέχουν ένα ελικόπτερο Super Puma, 3 πλωτά σκάφη του Λιμενικού κι ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι είχε βγεί για ψάρεμα στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ποταμού της Επανωμής. Σύμφωνα με το Λιμενικό στην περιοχή πνέουν ΒΑ άνεμοι 4 Bf.

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