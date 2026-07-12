Θρίλερ στο Ορμούζ: Αγνοείται Ινδός ναυτικός μετά την ιρανική επίθεση στο κυπριακό πλοίο «GFS Galaxy»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι διασωστικές αρχές της Ινδίας και του Ομάν, έπειτα από την ιρανική επίθεση εναντίον του εμπορικού πλοίου «GFS Galaxy» στα Στενά του Ορμούζ, η οποία προκάλεσε σοβαρές καταστροφές και ανάγκασε το πλήρωμα να το εγκαταλείψει.

Το Νέο Δελχί, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την ασφάλεια των ναυτικών του, καταδίκασε το συμβάν και απηύθυνε επείγουσα έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το χρονικό της επίθεσης και η επιχείρηση διάσωσης

Το υπό κυπριακή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «GFS Galaxy» δέχθηκε επίθεση από το Ιράν ανοιχτά των ακτών του Ομάν.

Αυτό είχες ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και το πλήρωμα να υποχρεωθεί να επιβιβαστεί σε σωστική λέμβο για να σωθεί.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, το συμβάν σημειώθηκε 9 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν και το πλήρωμα διασώθηκε από τις τοπικές αρχές.



Ωστόσο, στο πλοίο επέβαιναν 11 Ινδοί υπήκοοι, εκ των οποίων ο ένας εξακολουθεί να αγνοείται.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή του: «Καταδικάζουμε την επίθεση στο εμπορικό πλοίο GFS Galaxy στα ανοικτά των ακτών του Ομάν νωρίτερα σήμερα. Από τους 11 Ινδούς υπηκόους που επέβαιναν σε αυτό, οι 10 έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ 1 Ινδός υπήκοος φέρεται να αγνοείται».



Η πρεσβεία της Ινδίας στο Ομάν ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε συντονισμό με τις αρχές του Ομάν για τη συνεχιζόμενη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

The Embassy of India in Muscat is closely monitoring the incident involving the vessel GFS Galaxy.

So far, 10 Indian crew members have been rescued by the Omani authorities, while one Indian national remains missing. The Embassy is in close contact with the Omani authorities,… — India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) July 12, 2026

Η θέση της Ινδίας στην ανάφλεξη

Το Ιράν δικαιολόγησε την επίθεση ισχυριζόμενο ότι επρόκειτο για μια κίνηση «διόρθωσης πορείας», καθώς το πλοίο ακολουθούσε μια «μη εξουσιοδοτημένη» διαδρομή.

Μετά το συμβάν, το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ ξεκίνησαν νέο γύρο πληγμάτων.

Η ινδική κυβέρνηση χαρακτήρισε τα συνεχιζόμενα περιστατικά βαθύτατα ανησυχητικά.

«Τα συνεχιζόμενα περιστατικά επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην περιοχή είναι βαθύτατα ανησυχητικά. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για άμεση αποκλιμάκωση των εντάσεων και την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για μια διπλωματική λύση, ώστε να επιστρέψει η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή».

Παράλληλα, το Νέο Δελχί υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας των μη στρατιωτικών υποδομών βάσει του διεθνούς δικαίου.

«Η στοχοποίηση της εμπορικής ναυτιλίας και των πολιτικών υποδομών στην περιοχή πρέπει να τερματιστεί, και η ελεύθερη και ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο μέσω των διεθνών θαλάσσιων οδών στην περιοχή, σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, πρέπει να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό».

«Το πλοίο δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του»

Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει τουλάχιστον τρεις γύρους επιδρομών μετά την επίθεση στο πλοίο, επιβεβαιώνοντας ότι ένα πολιτικό μέλος του πληρώματος αγνοείται και ότι το πλοίο έχει υποστεί τόσο σοβαρές ζημιές που είναι αδύνατο να συνεχίσει το ταξίδι του.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ανέφερε σε δήλωσή της: «Στο Ιράν δόθηκε άλλη μια ευκαιρία να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με το Μνημόνιο Συναντίληψης, αφού θεωρήθηκε υπεύθυνο για προηγούμενες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, αλλά απέτυχε ξανά. Σε απάντηση, οι ΗΠΑ επιβάλλουν βαρύ τίμημα, συνεχίζοντας να υποβαθμίζουν την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πολιτικούς ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται ελεύθερα από τα Στενά».

At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026



Αυτή η νέα έξαρση επιθέσεων και από τις δύο πλευρές σημειώνεται μόλις μία ημέρα μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν με αντικείμενο τη διαχείριση των Στενών.