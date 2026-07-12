Ιράν: Εφημερίδα της Τεχεράνης έβαλε στο στόχαστρο Τραμπ, Νετανιάχου και 4 Ευρωπαίους ηγέτες – «Η εκδίκηση είναι βέβαιη»

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Σε μια κίνηση που αποτυπώνει την ακραία κλιμάκωση της έντασης, ιρανική εφημερίδα δημοσίευσε μια λίστα-στόχων με ηγέτες της Δύσης και του Ισραήλ, προαναγγέλλοντας αιματηρά αντίποινα.

Η κίνηση αυτή συμπίπτει με το πρώτο επίσημο μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, αποτελεί «θεϊκή αποστολή» που θα εκτελεστεί σύντομα.

Η λίστα της εκδίκησης

Η Hamshahri, μια υπερσυντηρητική και προκλητική καθημερινή εφημερίδα που ανήκει στον δήμο της Τεχεράνης, δημοσίευσε χθες μια λίστα με πρόσωπα που, σύμφωνα με την ίδια, πρέπει να πληρώσουν για τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το δημοσίευμα συνοδευόταν από μια εικόνα που απεικόνιζε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μέσα σε στόχαστρο, με τη λεζάντα: «Η εκδίκηση είναι βέβαιη».

Εκτός από τους Τραμπ και Νετανιάχου, στην εικόνα περιλαμβάνονταν:

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ: Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο , ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ , ο διοικητής της CENTCOM Μπραντ Κούπερ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι .

, ο υπουργός Άμυνας , ο διοικητής της CENTCOM και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, . Αξιωματούχοι του Ισραήλ: Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ , ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF, Εγιάλ Ζαμίρ .

, ο υπουργός Εξωτερικών και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF, . Ευρωπαίοι ηγέτες: Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Το μήνυμα του Χαμενεΐ

Το συγκεκριμένο γράφημα εμφανίστηκε λίγο αφότου ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξέδωσε το πρώτο του δημόσιο μήνυμα μετά την έναρξη των τελετών κηδείας του πατέρα του, υποσχόμενος αντίποινα εναντίον των υπευθύνων για τη δολοφονία του.

Στη γραπτή του δήλωση, η οποία αναγνώστηκε στην ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Χαμενεΐ τόνισε: «Δεσμευόμαστε να εκδικηθούμε το αίμα του μαρτυρικού ηγέτη και όλων των μαρτύρων αυτών των δύο πολέμων από τους εγκληματίες και ντροπιασμένους δολοφόνους».

Ο ίδιος χαρακτήρισε την εκδίκηση ως «απαίτηση του έθνους» και υπογράμμισε ότι «πρέπει οπωσδήποτε» να πραγματοποιηθεί.

«Σύντομα κάθε ελεύθερος άνθρωπος σε όλο τον κόσμο θα εκπληρώσει ένα μέρος αυτής της θεϊκής αποστολής».

Το προηγούμενο προκλητικό εξώφυλλο

Υπενθυμίζεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη εφημερίδα προβαίνει σε μια τέτοια κίνηση.

Στο πρωτοσέλιδο της Hamshahri στις 30 Ιουνίου, φιλοξενήθηκε φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με ένα όπλο στραμμένο ανάμεσα στα μάτια του, υπό τον τίτλο «Η εκδίκηση είναι αναπόφευκτη».

Το τότε δημοσίευμα περιλάμβανε δήλωση του Μοτζάτμπα Χαμενεΐ, ο οποίος τόνιζε ότι «οι εγκληματίες πολέμου πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη», ενώ υπογράμμιζε παράλληλα πως «το αίτημα για εκδίκηση για τον θάνατο του μαρτυρικού ηγέτη και των υπολοίπων μαρτύρων βρίσκεται στην κορυφή των απαιτήσεων του λαού».