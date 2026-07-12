Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη διακινητή μεταναστών – Επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικό

Ένας 22χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για την παράνομη μεταφορά μεταναστών, μετά από κινηματογραφική καταδίωξη στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Ο συλληφθείς επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικό και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα χέρια της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας 22χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για την παράνομη μεταφορά μεταναστών με ΙΧ.
  • Ο 22χρονος πάτησε γκάζι για να ξεφύγει από το μπλόκο, κατέβασε έξι μετανάστες και προσπάθησε να εμβολίσει το περιπολικό, όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.
  • Στην κατοχή του βρέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο με το οποίο κανόνιζε τις μεταφορές, ενώ το αυτοκίνητο ανήκει σε εταιρεία ενοικιάσεων. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στα χέρια της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας 22χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για την παράνομη μεταφορά μεταναστών με ΙΧ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η σύλληψη έγινε το πρωί του Σαββάτου 11/7 στην περιοχή του Δενδροποτάμου, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν το ύποπτο όχημα κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας και προχώρησαν σε έλεγχο.

Η καταδίωξη

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο 22χρονος πάτησε γκάζι για να ξεφύγει από το μπλόκο, κατέβασε έξι μετανάστες στο ύψος της Λαχαναγοράς και συνέχισε την τρελή του πορεία. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, κινήθηκε άκρως επικίνδυνα και προσπάθησε να εμβολίσει το περιπολικό, όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Σε ξένη εταιρεία ενοικιάσεων ανήκει το αυτοκίνητο

Στην κατοχή του βρέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο με το οποίο κανόνιζε τις μεταφορές, ενώ κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει σε εταιρεία ενοικιάσεων με έδρα σε πρωτεύουσα γειτονικής χώρας.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

 

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