Ημαθία: Φωτιά σε εμπορική αμαξοστοιχία στο Πλατύ – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 05:00 της Κυριακής (12/07) σε εμπορική αμαξοστοιχία με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, λίγο μετά το Πλατύ, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το περιστατικό αφορούσε κατάσβεση μικρής εστίας προς τον χώρο της μηχανής του τρένου και φωτιάς σε ξερά χόρτα παραπλεύρως των γραμμών.

Η τοπική ιστοσελίδα emvolos, αναφέρει ότι η πυρκαγιά ξέσπασε αρκετά μέτρα νωρίτερα πριν από τον σιδηροδρομικό σταθμό Πλατέος στο σύστημα πέδησης και τις μπαταρίες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αλεξάνδρειας, οι οποίες έθεσαν άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκταση στα ξερά χόρτα που βρίσκονται κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Αναμένεται η άφιξη τεχνικού συνεργείου για την αποκατάσταση της γραμμής και την απομάκρυνση της αμαξοστοιχίας για να μπορέσει να αποδοθεί η γραμμή στην κυκλοφορία.

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