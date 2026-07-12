Ιράν προς ΗΠΑ: «Κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα» – 3 τραυματίες στο Κατάρ, σειρήνες στο Μπαχρέιν και έκκληση του Πακιστάν για «αυτοσυγκράτηση»

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Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η Μέση Ανατολή, με τον Περσικό Κόλπο να μετατρέπεται ξανά σε πεδίο σφοδρών στρατιωτικών πληγμάτων.

Ενώ οι ΗΠΑ σφυροκόπησαν στρατηγικές επαρχίες του Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με μπαράζ πυραύλων προειδοποιώντας για το τέλος των «μονομερών συμφωνιών», περιφερειακές δυνάμεις όπως το Πακιστάν απευθύνουν εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση.

Γκαλιμπάφ: «Η πραγματικότητα χτυπά την πόρτα»

Μέσα σε αυτό το κλίμα ραγδαίας κλιμάκωσης, ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, απηύθυνε μια σαφή προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, η οποία συνοδευόταν από μια εικόνα της ρήτρας για τα Στενά του Ορμούζ από το Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU).

«Η εποχή των μονόπλευρων συμφωνιών έχει τελειώσει. Σας το είπαμε: κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπά την πόρτα», έγραψε.

Παρεμβάσεις από Πακιστάν, επιδρομές σε Μπαχρέιν και Κατάρ

Η διεθνής ανησυχία αποτυπώθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Νταρ, με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, όπου αντάλλαξαν απόψεις για την «εξελισσόμενη περιφερειακή κατάσταση».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών στο Ισλαμαμπάντ, ο Νταρ «τόνισε στα μέρη να ακολουθήσουν το μονοπάτι της αποκλιμάκωσης και να δείξουν αυτοσυγκράτηση, όπως συμφωνήθηκε στο Μνημόνιο της Ισλαμαμπάντ τον Ιούνιο του 2026».

Ο ίδιος επεσήμανε στον Αραγτσί ότι ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν η μόνη βιώσιμη οδός για την επίλυση των διαφορών και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης, ενώ οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή.

Deputy Prime Minister/Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 held a telephone conversation today with His Excellency Seyyed Abbas Araghchi, Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran. @araghchi Both leaders exchanged views on the evolving regional… pic.twitter.com/WuRxnROwwp — Ministry of Foreign Affairs – Pakistan (@ForeignOfficePk) July 12, 2026



Την ίδια ώρα, στο Μπαχρέιν, οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν για τρίτη φορά το πρωί της Κυριακής, με το υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες μέσω X «να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μεταβούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος».

Στο Κατάρ, το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας επιβεβαίωσε ότι από πτώση συντριμμιών κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αναχαίτισης τραυματίστηκαν τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σημειώνοντας ότι «οι τραυματίες λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα».

Οι αρχές ασφαλείας και η πολιτική προστασία ενεργοποίησαν αμέσως τα εγκεκριμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Statement from the Ministry of Interior regarding operational developments following the Iranian attacks. #MOIQatar pic.twitter.com/9CZoipLNtc — Ministry of Interior – Qatar (@MOI_QatarEn) July 12, 2026

Τι συνέβη στην Ιορδανία και οι συνομιλίες στο Ομάν

Σχετικά με τα ιρανικά πλήγματα στην Ιορδανία, επίσημη στρατιωτική πηγή δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Petra ότι τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν έπεσαν σε διαφορετικές τοποθεσίες τα ξημερώματα χωρίς να προκαλέσουν θύματα, με τις ζημιές να περιορίζονται σε μικρές υλικές απώλειες.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ιράν είχε υποστηρίξει νωρίτερα ότι κατέστρεψε κέντρο διοίκησης και υπόστεγα drones MQ-9 στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας (Πρινς) Χασάν της Ιορδανίας.

Το Ιράν γνωστοποίησε ότι αντιπροσωπεία από το Κατάρ συμμετείχε στις συνομιλίες του Σαββάτου στο Μουσκάτ μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, το Κατάρ προσχώρησε στις συνομιλίες «ως μία από τις χώρες της περιοχής που έχει επίσης ενεργήσει ως μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν τους τελευταίους μήνες».

Σύμφωνα με τον Μπαγκαΐ, στις συνομιλίες συμμετείχαν νομικές και τεχνικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών με αντικείμενο τις ρυθμίσεις διαχείρισης της ναυσιπλοΐας, ενώ ανταλλάχθηκαν απόψεις για την ασφάλεια στο Ορμούζ, σε συμμόρφωση με τα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο κρατών, το διεθνές δίκαιο και το MoU μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η επίσημη ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών κατέληξε: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν τονίζει ότι οι μελλοντικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση της ναυτιλιακής κίνησης στα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να καθοριστούν κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο παράκτιων χωρών και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών, ιδίως τον επιβεβλημένο πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος και τις επιπτώσεις του στην ασφάλεια της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ».

Αμερικανικά πλήγματα σε πέντε πόλεις του Μπουσέχρ

Στο μεταξύ, έρχονται στο φως νέες πληροφορίες για τις νυχτερινές επιθέσεις των ΗΠΑ.

Το ιρανικό πρακτορείο IRNA, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πέντε πόλεις στην επαρχία Μπουσέχρ: τις Ασαλουγιέ, Ντιρ, Μπουσέχρ, Ντάστι και Τανγκεστάν.

Η συγκεκριμένη επαρχία, που βρίσκεται στη νότια ακτή του Ιράν, αποτελεί συχνό στόχο κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ιρανοί αξιωματούχοι καταγγέλλουν ότι πλήγματα που σημειώθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα κατέστρεψαν πολιτικές υποδομές στην επαρχία, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που βρίσκονται κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέχρ.

Διεσώθηκε το πλήρωμα του πλοίου «M/V GFS Galaxy»

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα του πλοίου που εμπλέκεται στο συμβάν που σημειώθηκε 9 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν διασώθηκε από τις τοπικές αρχές.

Η UKMTO είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι το πλήρωμα του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων το είχε εγκαταλείψει λόγω της πυρκαγιάς που είχε προκληθεί σε αυτό και ότι είχε επιβιβαστεί σε σωστική λέμβο.



Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM) είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν «μετά την απροκάλυπτη επίθεση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του M/V GFS Galaxy, υπό κυπριακή σημαία πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ».

Σύμφωνα με την ενημέρωση αυτή από τη CENTCOM, «ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και της σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο».