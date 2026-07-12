Ιράν: Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του μυστηριώδη μασκοφόρου άνδρα στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ

Η εμφάνιση ενός μυστηριώδους μασκοφόρου άνδρα στην κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ πυροδότησε εικασίες πως ήταν ο νέος ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ωστόσο αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο Μοχαμάντ Τζαβάντ Χαμενεΐ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε αεροπορικές επιδρομές στις 28 Φεβρουαρίου.

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Διεθνή Νέα

Ιράν κηδεία Αλί Χαμενεΐ μασκοφόρος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κύμα παραφιλολογίας πυροδότησε η εμφάνιση ενός μυστηριώδους άνδρα με μαύρη μάσκα στην κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με πολλούς να εικάζουν ότι επρόκειτο για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.
  • Τελικά αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο Μοχαμάντ Τζαβάντ Χαμενεΐ, εγγονός του εκλιπόντος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά και είχε υποστεί βαριά εγκαύματα στο πρόσωπό του από αεροπορικές επιδρομές.
  • Η επίθεση στοίχισε τη ζωή στον Αλί Χαμενεΐ και τραυμάτισε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ορκίστηκε να εκδικηθεί για τον θάνατο του πατέρα του.

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Κύμα παραφιλολογίας πυροδότησε η εμφάνιση ενός μυστηριώδους άνδρα με μαύρη μάσκα στην κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με πολλούς να εικάζουν ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν -και γιος του θανόντος- Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση.

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Ωστόσο, η αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας του άνδρα έφερε στο φως τα βαθιά τραύματα που άφησε πίσω του το πρόσφατο φονικό πλήγμα στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το μυστήριο και η αποκάλυψη

Ο συγκεκριμένος άνδρας εθεάθη στην πρώτη σειρά των παρευρισκόμενων, βοηθώντας στην καθοδήγηση των προσευχών για τον δολοφονηθέντα Αλί Χαμενεΐ, φορώντας ένα καπέλο του μπέιζμπολ και έχοντας το πρόσωπό του πλήρως καλυμμένο με μια μαύρη μάσκα.

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Όπως μετέδωσε το δίκτυο Iran International, τελικά αποδείχθηκε ότι πρόκειται για τον Μοχαμάντ Τζαβάντ Χαμενεΐ, τον μεγαλύτερο εγγονό του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν.

Τα τραύματα από την αεροπορική επιδρομή

Σύμφωνα με εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο Τζαβάντ Χαμενεΐ είχε τραυματιστεί σοβαρά και είχε υποστεί βαριά εγκαύματα στο πρόσωπό του κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Η ίδια επίθεση στοίχισε τη ζωή στον 86χρονο Αλί Χαμενεΐ, ενώ προκάλεσε -σύμφωνα με αναφορές- επίσης σοβαρή παραμόρφωση στο πρόσωπο του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο Τζαβάντ Χαμενεΐ είναι γιος του μεγαλύτερου γιου του Αλί Χαμενεΐ, του Μοσταφά Χαμενεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, γεννήθηκε γύρω στο 1965.

Το μήνυμα εκδίκησης

Ο πρώην ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας τάφηκε την Πέμπτη, έπειτα από μια εξαήμερη τελετή στην οποία, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η συμμετοχή έφτασε ακόμη και τα 43 εκατομμύρια ανθρώπους.


Παράλληλα, το Σάββατο, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έστειλε το δικό του μήνυμα για την επόμενη μέρα μέσω της πλατφόρμας Telegram, δημοσιεύοντας μια γραπτή δήλωση στην οποία ορκίστηκε να εκδικηθεί για τον θάνατο του πατέρα του.

 

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