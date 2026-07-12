Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια στην ημιτελική φάση – Το πρόγραμμα των διασταυρώσεων

Η Αργεντινή και η Αγγλία εξασφάλισαν την πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας της Ελβετίας και της Νορβηγίας αντίστοιχα στην παράταση. Πλέον, έχουν διαμορφωθεί τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών, Γαλλία – Ισπανία και Αγγλία – Αργεντινή, ενώ ανακοινώθηκε και το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων μέχρι τον μεγάλο τελικό του Νιού Τζέρσεϊ στις 19 Ιουλίου.

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Αθλητισμός

Μουντιάλ 2026 ημιτελικά
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αργεντινή και η Αγγλία συμπλήρωσαν το παζλ των ημιτελικών του Μουντιάλ 2026, παίρνοντας το εισιτήριο της πρόκρισης μέσα από τη διαδικασία της παράτασης.
  • Με την ολοκλήρωση των προημιτελικών, έγιναν πλέον γνωστά τα δύο πανίσχυρα ζευγάρια που θα αναμετρηθούν: Γαλλία – Ισπανία και Αγγλία – Αργεντινή.
  • Ο μεγάλος τελικός του Νιού Τζέρσεϊ είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στις 22:00, ενώ οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 14 και 15 Ιουλίου.

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Η Αργεντινή και η Αγγλία συμπλήρωσαν το παζλ των ημιτελικών του Μουντιάλ 2026, παίρνοντας το εισιτήριο της πρόκρισης μέσα από τη διαδικασία της παράτασης.

Μουντιάλ 2026: Στα ημιτελικά και η Αργεντινή, με την ψυχή στο στόμα 3-1 την Ελβετία – Δείτε βίντεο

Η «αλμπισελέστε» κατέκτησε το τελευταίο χρονικά εισιτήριο επικρατώντας της Ελβετίας με 3-1 στο έξτρα ημίωρο, ενώ νωρίτερα τα «τρία λιοντάρια» χρειάστηκαν επίσης 120 λεπτά για να κάμψουν τη δυναμική αντίσταση της Νορβηγίας με 2-1.

Τα ζευγάρια και ο μεγάλος τελικός

Με την ολοκλήρωση των προημιτελικών, έγιναν πλέον γνωστά τα δύο πανίσχυρα ζευγάρια που θα αναμετρηθούν με φόντο τον μεγάλο τελικό του Νιού Τζέρσεϊ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου (22:00).

Ημιτελικά

  • 14 Ιουλίου, 22:00 | Γαλλία – Ισπανία (Ημιτελικός 1) / (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
  • 15 Ιουλίου, 22:00 | Αγγλία – Αργεντινή (Ημιτελικός 2) / (ΕΡΤ 1)

Μικρός τελικός

  • 19 Ιουλίου, 00:00 | Ηττημένος Ημιτελικού 1 Vs Ηττημένος Ημιτελικού 2 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Τελικός

  • 19 Ιουλίου, 22:00 | Νικητής Ημιτελικού 1 Vs Νικητής Ημιτελικού 2 (ΕΡΤ 1)

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