Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια στην ημιτελική φάση – Το πρόγραμμα των διασταυρώσεων

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Η Αργεντινή και η Αγγλία συμπλήρωσαν το παζλ των ημιτελικών του Μουντιάλ 2026, παίρνοντας το εισιτήριο της πρόκρισης μέσα από τη διαδικασία της παράτασης.

Η «αλμπισελέστε» κατέκτησε το τελευταίο χρονικά εισιτήριο επικρατώντας της Ελβετίας με 3-1 στο έξτρα ημίωρο, ενώ νωρίτερα τα «τρία λιοντάρια» χρειάστηκαν επίσης 120 λεπτά για να κάμψουν τη δυναμική αντίσταση της Νορβηγίας με 2-1.

Τα ζευγάρια και ο μεγάλος τελικός

Με την ολοκλήρωση των προημιτελικών, έγιναν πλέον γνωστά τα δύο πανίσχυρα ζευγάρια που θα αναμετρηθούν με φόντο τον μεγάλο τελικό του Νιού Τζέρσεϊ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου (22:00).

Ημιτελικά

14 Ιουλίου, 22:00 | Γαλλία – Ισπανία (Ημιτελικός 1) / (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

15 Ιουλίου, 22:00 | Αγγλία – Αργεντινή (Ημιτελικός 2) / (ΕΡΤ 1)

Μικρός τελικός

19 Ιουλίου, 00:00 | Ηττημένος Ημιτελικού 1 Vs Ηττημένος Ημιτελικού 2 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Τελικός