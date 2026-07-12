ΗΠΑ: Πέθανε ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ – Από σφοδρός επικριτής, «σκληρός» υποστηρικτής του Τραμπ

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Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Λίντσεϊ Γκράχαμ, ενός εκ των πλέον επιδραστικών και προβεβλημένων μελών της αμερικανικής Γερουσίας.

Ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός από τη Νότια Καρολίνα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αποτελούσε έναν από τους πιο στενούς και ένθερμους συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ, έφυγε από τη ζωή έπειτα από σύντομη και απρόσμενη ασθένεια, προκαλώντας βαθιά θλίψη στον πολιτικό κόσμο των ΗΠΑ.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε το Γραφείο του και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Statement from the Office of U.S. Senator Lindsey Graham (R-South Carolina). pic.twitter.com/CQ5yVvqTH1 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 12, 2026

Η πολιτική πορεία του

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ εξελέγη για πρώτη φορά στη Γερουσία των ΗΠΑ το 2002. Η πολιτική του πορεία σημαδεύτηκε από μια εντυπωσιακή μεταστροφή σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και το 2016, όταν ο Τραμπ ήταν υποψήφιος για την προεδρία, ο Γκράχαμ του είχε ασκήσει δριμύτατη κριτική, στη συνέχεια μετατράπηκε σε έναν από τους πιο αφοσιωμένους υποστηρικτές του Αμερικανού Προέδρου.

Η σχέση των δύο ανδρών είχε θερμανθεί σημαντικά, με τον Γκράχαμ να αξιοποιεί αυτή την εγγύτητα για να ασκεί επιθετικό λόμπι υπέρ της ανάληψης στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς αποτελούσε διαχρονικά ένα «γεράκι» της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής έναντι της Τεχεράνης.

Ήδη από τη δεκαετία του 1990, ως μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, είχε στηρίξει πολιτικές που είχαν ως στόχο την απομόνωση του Ιράν και τον περιορισμό του πυραυλικού και πυρηνικού του προγράμματος.

Παράλληλα, ο Γκράχαμ ταξίδευε τακτικά στο Ισραήλ για να συναντηθεί με κορυφαίους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Επισκεπτόταν επίσης συχνά τη Σαουδική Αραβία, πιέζοντας σταθερά για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο αυτών συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών.