Κατάρ: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι – Ο άνθρωπος που άλλαξε τη μοίρα της χώρας

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, ο άνθρωπος που αναμόρφωσε ριζικά το Κατάρ, μετατρέποντάς το από ένα άσημο κρατίδιο του Περσικού Κόλπου σε έναν πανίσχυρο παγκόσμιο παίκτη στους τομείς της διπλωματίας, των μέσων ενημέρωσης και των διεθνών επενδύσεων.

Ο πρώην εμίρης, ο οποίος έγραψε ιστορία σπάζοντας την παράδοση των ισόβιων ηγεμόνων όταν παρέδωσε οικειοθελώς την εξουσία στον γιο του, υπήρξε ο αρχιτέκτονας της σύγχρονης, φιλόδοξης στρατηγικής της Ντόχα, αφήνοντας μια βαριά και πολυσύνθετη γεωπολιτική κληρονομιά.

⁠BREAKING: Qatar’s former Emir ⁠Sheikh Hamad bin ⁠Khalifa Al Thani ‌has died at the age of ⁠74, the country’s Amiri ⁠Diwan said. 🔗: https://t.co/J5sd54iiwW pic.twitter.com/pbEApxBaDm — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 12, 2026

Η ανακοίνωση του θανάτου και η οικονομική εκτόξευση

Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Κατάρ, Qatar News Agency, μετέδωσε την είδηση του θανάτου του, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τα αίτια.



Ο σεΐχης Χαμάντ, ο οποίος κυβέρνησε για 18 χρόνια προτού αποχωρήσει από τον θρόνο τον Ιούνιο του 2013, ήταν ο οραματιστής πίσω από τις εντυπωσιακές φιλοδοξίες του πλούσιου σε ενέργεια Κατάρ.

Μέσα σε λιγότερο από μία γενιά, κατάφερε να μετατρέψει τη χώρα από μια απομονωμένη περιοχή σε ένα διεθνές σταυροδρόμι.

Υπό την ηγεσία του, το Κατάρ απέκτησε εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, όπως το πολυκατάστημα Harrod’s στο Λονδίνο, ενώ ο ίδιος ίδρυσε το ισχυρό δορυφορικό ειδησεογραφικό δίκτυο Al Jazeera.

Η επιρροή και το Μουντιάλ του 2022

Η πολιτική εμβέλεια που απέκτησε το Κατάρ εκτείνεται σήμερα από τη Βόρεια Αφρική έως το Αφγανιστάν, ενώ αποκορύφωμα της διεθνούς προβολής του ήταν η φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου της FIFA το 2022, του αθλητικού γεγονότος με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στον κόσμο.

Αν και βρισκόταν ήδη για πολλά χρόνια μακριά από την ενεργό πολιτική δράση, ο Χαμάντ γνώρισε την αποθέωση, εισπράττοντας ένα βροντερό χειροκρότημα από τους Καταριανούς που παρευρέθηκαν στον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης.

Οι περιφερειακές αντιδράσεις

Ωστόσο, η ραγδαία άνοδος του Κατάρ υπό την καθοδήγηση του σεΐχη Χαμάντ προκάλεσε συχνά τη δυσαρέσκεια τόσο των περιφερειακών όσο και των Δυτικών συμμάχων του.

Αιτία ήταν η ιδιαίτερα ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που άσκησε, η οποία περιλάμβανε τη διατήρηση στενών δεσμών με το σιιτικό Ιράν —την ηγέτιδα δύναμη της περιοχής—, την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, καθώς και την εκτός νόμου Μουσουλμανική Αδελφότητα της Αιγύπτου.