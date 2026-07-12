Σοφία Βεργκάρα: «Άναψε φωτιές» με μια φωτογραφία της στο Instagram – Γιόρτασε τα 54α γενέθλιά της στην Ιταλία

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Με έναν άκρως εντυπωσιακό και καλοκαιρινό τρόπο επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά της η Σοφία Βεργκάρα, η οποία κάνει διακοπές στην Ιταλία.

Η διάσημη ηθοποιός μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της στιγμιότυπα που αποδεικνύουν ότι ο χρόνος είναι ο καλύτερός της φίλος, στρέφοντας όλα τα βλέμματα πάνω της.

Συγκεκριμένα, η σταρ του «Modern Family» ανέβασε το Σάββατο στο Instagram μια «καυτή» φωτογραφία, στην οποία κάνει ηλιοθεραπεία πάνω σε ένα γιοτ, φορώντας ένα μικροσκοπικό κόκκινο μπικίνι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Τόσο χαρούμενη για όλη την αγάπη από εσάς χθες! Ήταν τα καλύτερα γενέθλια που είχα ποτέ!!! και σε ευχαριστώ Ιταλία για όλες τις 300 τούρτες μου! το 54 είναι ένας καλός αριθμός!!!!».

View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)



Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Hot Pursuit», η οποία είναι γνωστή -μεταξύ άλλων- για το ότι επιδεικνύει τη σιλουέτα της στα social media φορώντας αποκαλυπτικά μαγιό, γέμισε το Instagram feed της με στιγμιότυπα από τις πολυτελείς διακοπές της.



Παράλληλα, μοιράστηκε με τους θαυμαστές της βίντεο και φωτογραφίες από τα γενέθλιά της μέσω των Instagram Stories της.