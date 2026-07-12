Τα πρώτα γενέθλια του γιου τους γιόρτασαν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη κι ο Γρηγόρης Μόργκαν – Δείτε βίντεο

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Τα πρώτα γενέθλια του γιου τους γιόρτασαν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη κι ο Γρηγόρης Μόργκαν.

Το αγαπημένο ζευγάρι, το Σάββατο 11 Ιουλίου διοργάνωσε ένα όμορφο πάρτι στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και στενούς φίλους, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα και συγκίνηση. Τη διακόσμηση κυριάρχησαν μπαλόνια, γιορτινές λεπτομέρειες και μια εντυπωσιακή τούρτα, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για την ξεχωριστή ημέρα.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη γιορτή μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας βίντεο και φωτογραφίες που αποτύπωσαν τις πιο όμορφες στιγμές της ημέρας.

Είχαν παντρευτεί στα Χανιά

Ο πρώτος χρόνος ζωής του γιου τους αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και τον Γρηγόρη Μόργκαν, οι οποίοι απολαμβάνουν τη νέα καθημερινότητά τους ως γονείς και επιλέγουν, όταν το επιθυμούν, να μοιράζονται ορισμένες από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές τους με το κοινό μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2024 στα Χανιά της Κρήτης, ενώ εδώ και έναν χρόνο κρατούν στην αγκαλιά τους τον γιο τους.