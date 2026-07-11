Χρήστος Μάστορας: Κυκλοφόρησε η “Μαργαρίτα” στα Ισπανικά- Τι δήλωσε για τη συνεργασία του με την ερμηνέυτρια του “La Casa De Papel”

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μας εκπλήσσει ακόμα μια φορά με το πολύπλευρο ταλέντο του και μάλιστα αυτή τη φορά κυκλοφορώντας στα Ισπανικά την τελευταία του επιτυχία.

Ο Χρήστος Μάστορας και η διεθνούς φήμης Ισπανίδα ερμηνεύτρια Cecilia Krull ενώνουν τις φωνές τους σε μία συναρπαστική εκδοχή της μεγάλης επιτυχίας του «Μαργαρίτα», εξ’ ολοκλήρου στα ισπανικά, που κυκλοφορεί από την Panik Records.

Με τη χαρακτηριστική χροιά και την ερμηνευτική δύναμη των δύο καλλιτεχνών, το «Μαργαρίτα» αποκτά νέα ταυτότητα μέσα από ένα ντουέτο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, διατηρώντας τη συναισθηματική ένταση και τη δυναμική που το ανέδειξαν, ενώ παράλληλα συστήνεται στο διεθνές κοινό.

Ο Χρήστος Μάστορας αναφέρει: «Η Cecilia είναι μια μοναδική ερμηνεύτρια που θαύμασα και ακολούθησα από την πρώτη στιγμή που την άκουσα στο τραγούδι των τίτλων της σειράς “La Casa De Papel”. Το να μοιραστώ αυτό το τραγούδι μαζί της ήταν ένα μεγάλο δώρο και μια πρόκληση για μένα. Εκείνη έγραψε τους στίχους στα ισπανικά και ακούγοντάς την να το ερμηνεύει προσπάθησα να μεταφέρω με τη δική μου ερμηνεία κάτι από το συναίσθημα που εισέπραξα».

Η Cecilia Krull δηλώνει: «Ένιωσα τη θετική ενέργεια αυτής της συνεργασίας από την πρώτη κιόλας στιγμή. Μου άρεσε ήδη πάρα πολύ το τραγούδι του Χρήστου και η προσαρμογή των στίχων στα ισπανικά ήταν μια πρόκληση που πραγματικά ευχαριστήθηκα. Όταν άκουσα τις φωνές μας μαζί στο τραγούδι, ένιωσα πως συμπληρώνουν άψογα η μία την άλλη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που επιτέλους το μοιραζόμαστε με τον κόσμο! Ελπίζω και το κοινό να ταυτιστεί με το τραγούδι όσο κι εμείς και να νιώσει την ίδια χαρά που χάρισε και σε εμάς αυτή η συνεργασία».

Η ισπανόφωνη εκδοχή του «Μαργαρίτα», σε μουσική των Arcade, στίχους των Arcade και της Cecilia Krull και παραγωγή του Γιώργου Κυβέλλου, αποτελεί άλλο ένα σημαντικό βήμα του Χρήστου Μάστορα, που επιβεβαιώνει το πολύπλευρο ταλέντο του και τη μεγάλη καλλιτεχνική του απήχηση.

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