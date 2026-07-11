Όταν η Ταμίλα Κουλίεβα κολύμπησε με φώκιες

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Η αγαπημένη ηθοποιός Ταμίλα Κουλίεβα παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Marie Claire και την δημοσιογράφο Λίνα Ρόκου με αφορμή την καλοκαιρινή περιοδεία της.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η γοητευτική πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στη σύνδεση που έχει ο γιος της με τη ρωσική κουλτούρα αλλά και στο ταξίδι εκείνο που θυμάται μέχρι και σήμερα από το εξωτερικό.

“Ο γιος μου έχει τριβή με τη ρωσική κουλτούρα”

-“Όταν μεγάλωνε ο γιος σου είχε στο νου σου να έρθει σε επαφή με τη ρωσική κουλτούρα και κληρονομιά του”;

-“Ίσως όχι τόσο όσο θα ήθελα. Ξέρεις, ήρθα κι εγώ μικρή και παρασύρθηκα από την ανάγκη να ενταχθώ, να προσαρμοστώ, να μάθω όχι μόνο τη γλώσσα αλλά και το πως λειτουργεί η ελληνική κοινωνία. Άρχισα σχετικά γρήγορα να εργάζομαι, να διδάσκω και να μπαίνω στη διαδικασία της ζωής στην Ελλάδα, οπότε και η προσοχή μου ήταν στραμμένη εδώ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Στέφανος δεν έχει μια τριβή με τη ρωσική κουλτούρα. Άλλωστε, για να είναι σήμερα ο Στέφανος αυτό που είναι, υπήρξε πολλή συζήτηση και πολλά ταξίδια και στη Ρωσία και σε άλλους προορισμούς”-.

“Αγαπάω πολύ τα ταξίδια”

-“Αγαπάς πολύ τα ταξίδια και έχεις βρεθεί μέχρι και στα νησιά Γκαλαπάγκος. Τι θυμάσαι πιο πολύ από το συγκεκριμένο ταξίδι”;

-“Που κολύμπησα με τις φώκιες! Εκεί βρέθηκε ο Δαρβίνος και από την πανίδα των νησιών εμπνεύστηκε την “Καταγωγή των ειδών”. Πρόσφατα πέθανε και η υπερ-αιωνόβια χελώνα που ζούσε εκεί, είχα προλάβει να την δω. Ήταν τεράστια”.