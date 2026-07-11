Από «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» πρωταγωνίστρια σε σειρά του Mega

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Η ηθοποιός που είχε μια εξαιρετική χρονιά φέτος στα επαγγελματικά της, συνεχίζει δυναμικά την τηλεοπτική της πορεία.

Νάντια Ρηγάτου

“Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι” ήταν αναμφίβολα μια από τις πιο πετυχημένες σειρές της σεζόν.

Το κοινό αγκάλιασε την τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου της Λένας Μαντά από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.

Οι ερμηνείες όλων των πρωταγωνιστών ανεξαιρέτως ήταν καθηλωτικές.

Μια από τις πιο δυναμικές παρουσίες ήταν και η ταλαντούχα Έβελυν Ασουάντ που την απολαύσαμε στο ρόλο της Ασπασίας.

Η ηθοποιός παράλληλα με την τηλεόραση είχε μια πολύ καλή θεατρική χρονιά μιας και πρωταγωνίστησε στην υπερπαραγωγή του θεάτρου Παλλάς «Αστόρια» καθώς επίσης και μια κομβική στιγμή στην καριέρα της αφού ήταν η νικήτρια των 19ων Θεατρικών Βραβείων «Μελίνα Μερκούρη».

Την Έβελυν Ασουάντ θα τη δούμε στο Mega την επόμενη σεζόν. Θα πρωταγωνιστήσει σε μια δραματική σειρά εποχής τα γυρίσματα της οποίας θα ξεκινήσουν τέλος καλοκαιριού.

Το σενάριο υπογράφει το αγαπημένο ζευγάρι στη ζωή και στην τέχνη, Μάριος Ιορδάνου και Σοφία Καλαντζιάν.

Οι εκπλήξεις στο καστ αναμένονται πολλές και σίγουρα η σειρά θα αποτελέσει ένα από τα δυνατά χαρτιά του Mega που θα μπει στον ανταγωνισμό από το β΄μισό της σεζόν.