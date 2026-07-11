Άργος: Προφυλακιστέοι οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο έπειτα από καταδίωξη

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν από τον Ανακριτή και τον Εισαγγελέα, οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά τον 20χρονο στο Άργος έπειτα από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης 8 Ιουλίου.

Και οι δύο ένστολοι, ενώπιον του ανακριτή, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και ειδικά εκείνη της ανθρωποκτονίας με «ενδεχόμενο δόλο». Υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν, αλλά να εκφοβίζουν ώστε ο καταδιωκόμενος να σταματήσει.

Τι ισχυρίστηκαν οι αστυνομικοί…

«Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος», φέρεται να υποστήριξαν στην απολογία τους. Επιπλέον, υποστήριξαν το «σενάριο» του εξοστρακισμού.

Για το αεροβόλο που φέρεται να εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο του άτυχου παιδιού, η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτου, η οποία αναφέρει πως «το παιδί έχει κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας», υποστηρίζει πως «δεν είχε κανένα όπλο μαζί του».

«Πήρε κρυφά το αυτοκίνητο…»

Από την πλευρά της, η μητέρα του 20χρονου υποστηρίζει πως το παιδί της είναι αυτιστικό με αναπηρία 89% και αρκετή δυσκολία στην επικοινωνία. Σύμφωνα με την ίδια, ο νεαρός φαίνεται να πήρε κρυφά το αυτοκίνητο, ενώ εκείνη κοιμόταν, για να πάει για μπάνιο.

«Φοβήθηκε…»

Με βάση την εκδοχή που δίνει η γυναίκα, το παιδί της μόλις είδε το σήμα των αστυνομικών, φοβήθηκε, αγχώθηκε και δεν σταμάτησε καθώς είχε αφήσει και το δίπλωμα οδήγησης στο σπίτι, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει.

Η στιγμή των πυροβολισμών…

Νέο βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο ακούγονται οι πυροβολισμοί των αστυνομικών σε βάρος του 20χρονου στο Άργος, έπειτα απο καταδίωξη, βλέπει το φως της δημοσιότητας. Υπενθυμίζεται ότι δύο αστυνομικοί κατηγορούνται για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου, ο οποίος συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Στο βίντεο που παρουσίασε το Mega, ακούγονται τουλάχιστον 21 πυροβολισμοί, αν και στο σημείο βρέθηκαν 13 κάλυκες, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τις «Αργολικές Ειδήσεις», ο 20χρονος φέρει τυφλό τραύμα από πυροβόλο όπλο στη βάση του κρανίου, με τους γιατρούς να κάνουν λόγο για μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη…

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Για το τραγικό αυτό περιστατικό, βρίσκεται σε εξέλιξη -εκτός από τη δικαστική έρευνα- και Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από την ΕΛΑΣ