ΗΠΑ: Δημοσιογράφοι των New York Times κλήθηκαν σε κατάθεση έπειτα απο δημοσιεύματα για το νέο Air Force One του Τραμπ

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Διεθνή Νέα

Τραμπ Ιράν Κατάρ air force one
Πηγή: Χ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Ραβασάκια» Τραμπ από το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν έλαβαν τέσσερις δημοσιογράφοι των New York Times, για δημοσιεύματα που αφορούσαν σε ζητήματα ασφαλείας του νέου Air Force One του Αμερικανού προέδρου.
  • Τα στελέχη των New York Times χαρακτηρίζουν την κίνηση ως «εντυπωσιακή κλιμάκωση στις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να απειλήσει και να εκφοβίσει ανεξάρτητους ειδησεογραφικούς οργανισμούς».
  • Επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές, οι δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ μετέβη με το παλιό Air Force One κατόπιν συμβουλής της Secret Service, καθώς το νέο αεροπλάνο δεν είχε ακόμα όλα τα συστήματα ασφάλειας και άμυνας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Ραβασάκια» Τραμπ από το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν έλαβαν τέσσερις δημοσιογράφοι των New York Times, για δημοσιεύματα που αφορούσαν σε ζητήματα ασφαλείας του νέου Air Force One του Αμερικανού προέδρου.

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Ως επίσημη αιτία των κλητεύσεων που παραδόθηκαν την Παρασκευή 10/07, αναφέρεται… «παραβίαση της ομοσπονδιακής ποινικής νομοθεσίας». Σύμφωνα με αναφορά των New York Times, σε μερικές περιπτώσεις, οι κλητεύσεις επιδόθηκαν από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους στα σπίτια τους και αυτό συνιστά απόπειρα εκφοβισμού ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης. Οι δημοσιογράφοι, πάντως, θα καταθέσουν ενώπιον Σώματος ενόρκων, την ερχόμενη εβδομάδα.

Τι απαντούν οι New York Times

Τα στελέχη των New York Times χαρακτηρίζουν την κίνηση ως «εντυπωσιακή κλιμάκωση στις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να απειλήσει και να εκφοβίσει ανεξάρτητους ειδησεογραφικούς οργανισμούς».

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Μιλώντας από την πλευρά τους ο δικηγόρος Ντέιβιντ Μακρό υποστηρίζει πως; «Η εμφάνιση ομοσπονδιακών οργάνων επιβολής του νόμου στα σπίτια δημοσιογράφων προκαλεί σοκ στη συνείδηση οποιουδήποτε Αμερικανού πιστεύει στο Σύνταγμα και στην ελευθερία του Τύπου που αυτό προστατεύει».

Τι αποκάλυψαν οι δημοσιογράφοι των New York Times που…«εκνεύρισε» τον Τραμπ

Επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές, οι δημοσιογράφοι ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ μετέβη από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στη βρετανική αεροπορική βάση στο Μάιλντενχολ με το παλιό Air Force One κατόπιν συμβουλής της Secret Service. Εκεί επιβιβάσθηκε στο νέο αεροπλάνο, που είναι δώρο του Κατάρ.

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Γιατί o Τραμπ δεν ταξίδεψε με το νέο Air Force One…

Στην Άγκυρα, ο Τραμπ είχε τροφοδοτήσει τις φήμες σχετικά με την ασφάλεια του νέου «Τζάμπο». Όταν ερωτήθηκε γιατί δεν αναχωρεί με το αεροπλάνο που του χάρισαν, απάντησε ότι ο ίδιος είναι «υπ’ αριθμόν ένα στον κατάλογο των στόχων του Ιράν».

Σε άλλο δημοσίευμα η εφημερίδα έγραψε ότι το νέο αεροπλάνο δεν έχει ακόμα όλα τα συστήματα ασφάλειας και άμυνας του παλιού προεδρικού αεροσκάφους.

Εντούτοις η κυβέρνηση και ο Τραμπ αρνήθηκαν ότι ανησυχίες για την ασφάλεια ήταν ο λόγος που άλλαξε αεροπλάνο. Ο Τραμπ δήλωσε σε αρκετές περιπτώσεις ότι έκανε τον σταθμό για να δείξει το νέο αεροπλάνο σε στρατιωτικό προσωπικό.

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