Air Force One… στα μέτρα του Τραμπ: Χρυσός, πολυτέλεια και Apple TV – Μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τα αποκαλυπτήρια του νέου προεδρικού αεροσκάφους Air Force One πραγματοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αντικαθιστώντας το παλαιότερο Boeing 747 ηλικίας 20 ετών με ένα υπερσύγχρονο «παλάτι στους αιθέρες» που αντικατοπτρίζει πλήρως το προσωπικό του γούστο.

Το αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων Boeing 747-8, το οποίο αποτελεί δώρο από την κυβέρνηση του Κατάρ, τροποποιήθηκε ριζικά ώστε να περιλαμβάνει high-tech ανέσεις, χρυσές λεπτομέρειες και καθίσματα με λειτουργία μασάζ.



Η New York Post βρέθηκε στην παρθενική πτήση του νεότερου μέλους του στόλου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ταξιδεύοντας με τον Τραμπ από τον Λευκό Οίκο προς τα εγκαίνια της Προεδρικής Βιβλιοθήκης «Θεόδωρος Ρούσβελτ» στη Βόρεια Ντακότα.

Στους δημοσιογράφους που ταξίδευαν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ επετράπη να φωτογραφίσουν μόνο την κάρτα με το όνομά τους που βρισκόταν στο κάθισμά τους και το γεύμα που τους σερβιρίστηκε – ένα σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί σερβιρισμένο σε πορσελάνινα σκεύη, συνοδευόμενο από σαλάτα με dragon fruit.

Τα προεδρικά M&Ms –στο χαρακτηριστικό τους κουτί με την υπογραφή του Τραμπ– παρέμειναν τα ίδια, όμως στους ταξιδιώτες δόθηκε επιπλέον ένα κουτί σοκολάτες, με το λευκό κουτί να φέρει την προεδρική σφραγίδα και μια κόκκινη κορδέλα.

Μέσα στο «παλάτι»

Στο εσωτερικό του, το αεροπλάνο διαθέτει περισσότερο χώρο για τα πόδια στα καθίσματα, τα οποία έχουν τη δυνατότητας πλήρους ανάκλησης και ενσωματωμένη λειτουργία μασάζ.

Οι ατομικές οθόνες σε κάθε θέση επιτρέπουν στους επιβάτες να επιλέξουν από καλωδιακά ειδησεογραφικά δίκτυα μέχρι τις τελευταίες κυκλοφορίες του Apple TV.

Πρόκειται για σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το παλιό αεροσκάφος, το οποίο διέθετε οθόνες μόνο στο μπροστινό μέρος της καμπίνας, ενώ τα καθίσματά του δεν έπεφταν πίσω ούτε διέθεταν ατομικούς φορτιστές για ηλεκτρονικές συσκευές.

Τα ίδια τα καθίσματα είναι μεγαλύτερα, με την προεδρική σφραγίδα αποτυπωμένη πάνω στις ζώνες ασφαλείας.

Maiden voyage aboard the NEW Air Force One! ✈️🇺🇸 pic.twitter.com/ZLzDnZQzLd — Monica Crowley (@MonicaCrowley) July 1, 2026



Ακόμη και το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας έφερε μεγαλύτερα διακριτικά, φορώντας μεγάλες στρογγυλές καρφίτσες με την προεδρική σφραγίδα και μια καρφίτσα με το όνομά τους.

Σε φυσικές διαστάσεις το αεροσκάφος είναι επίσης μεγαλύτερο, όντας περίπου 6 μέτρα μακρύτερο από το προηγούμενο 747, με άνοιγμα φτερών μεγαλύτερο κατά περίπου 9 μέτρα.

🚨 NOW: President Trump has arrived in Washington, DC, with the new Air Force One completing her MAIDEN VOYAGE out to North Dakota The pilots are even flying an AMERICAN FLAG out the out of the cockpit to commemorate this An absolutely majestic machine. pic.twitter.com/PtAP6kZxWC — Nick Sortor (@nicksortor) July 2, 2026



Επιπλέον, διαθέτει έναν χρωματικό συνδυασμό από μπλε, κόκκινο, χρυσό και λευκό, τον οποίο επέλεξε προσωπικά ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Από την πλευρά του, το προσωπικό του Λευκού Οίκου ανάρτησε φωτογραφίες από τον δικό του χώρο στο αεροπλάνο, επιδεικνύοντας τη μεγάλη νέα αίθουσα συνεδριάσεων.

Maiden voyage on the new Air Force One! pic.twitter.com/svD3StjUkk — Steven Cheung (@StevenCheung47) July 1, 2026



Επίσης, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με το γούστο του Τραμπ, υπάρχουν χρυσά φωτιστικά.

Μια κουρτίνα χώριζε τον χώρο του Τύπου από το υπόλοιπο αεροπλάνο, ώστε το προσωπικό και η Μυστική Υπηρεσία να μην βρίσκονται υπό το βλέμμα των μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ενθουσιασμένος και… απασχολημένος ο Τραμπ

Ο Τραμπ, εμφανώς ενθουσιασμένος με το αεροπλάνο που ο ίδιος διάλεξε, δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από την απογείωση ότι πρόκειται για το «καλύτερο εμπορικό αεροπλάνο που κατασκευάστηκε ποτέ».

«Μπορείς να κρατήσεις χαμηλούς τόνους ή μπορείς να το δείξεις. Και πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να είναι πολύ υπερήφανη γι’ αυτό. Και είναι όμορφο», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ήταν ενθουσιασμένος με την παρθενική πτήση, παίρνοντας μαζί του τους γιους του, Έρικ και Ντόναλντ Τζούνιορ, καθώς και τη νέα του νύφη, Μπετίνα.

«Θα έχει πολλή πλάκα», είπε. «Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, είμαι ενθουσιασμένος για την πρώτη πτήση».

Ωστόσο, παρά τον ενθουσιασμό του, πέρασε την τρίωρη πτήση εργαζόμενος στο νέο του γραφείο, όπως δήλωσε στην The Post η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ βρισκόταν στο τηλέφωνο για το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού και αφιέρωσε τα τελευταία 20 λεπτά στην αναθεώρηση της ομιλίας που θα εκφωνούσε αργότερα την ίδια ημέρα.

What a privilege to be aboard the inaugural flight on the brand new Air Force One! A truly unforgettable day. ✈️🇺🇸 pic.twitter.com/0vGswnULwK — Karoline Leavitt (@karolineleavitt) July 2, 2026

Οι επικρίσεις και τα μέτρα ασφαλείας

Ο Τραμπ δέχθηκε κάποιες επικρίσεις για την αποδοχή του αεροπλάνου ως δώρο, τις οποίες όμως απέρριψε, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι το αεροσκάφος προήλθε από «μια χώρα που μας έχει συμπεριφερθεί πολύ καλά».

Υπήρξαν επίσης ερωτήματα σχετικά με το επίπεδο ασφάλειάς του, δεδομένης της ξένης προέλευσής του.

Ωστόσο, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στην NY Post ότι το αεροπλάνο ελέγχθηκε εξονυχιστικά με μέτρα αντικατασκοπείας και υποβλήθηκε σε έλεγχο ασφαλείας.

«Είμαστε βέβαιοι ότι το αεροσκάφος είναι ασφαλές, προστατευμένο και εξοπλισμένο με τις πιο προηγμένες τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των απαιτήσεων της προεδρικής αποστολής», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Τα επόμενα ταξίδια

Ο Τραμπ σκοπεύει να αξιοποιήσει στο έπακρο το νέο του αεροπλάνο. Θα βρεθεί ξανά σε αυτό την Παρασκευή για να ταξιδέψει στη Νότια Ντακότα για ένα σόου με πυροτεχνήματα στο όρος Ράσμορ.

Το Σάββατο 4 Ιουλίου, το αεροσκάφος θα πετάξει πάνω από τον Λευκό Οίκο και το Καπιτώλιο για τον εορτασμό της Ημέρας της Ανεξαρτησίας.

Το νέο Air Force One θα χρησιμοποιηθεί επίσης στο επόμενο ταξίδι του Τραμπ στο εξωτερικό, όταν θα πετάξει στην Τουρκία την επόμενη εβδομάδα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ ο ίδιος σημείωσε ότι θα το πάρει μαζί του και όταν θα μεταβεί στην Κίνα τον Νοέμβριο για τη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).