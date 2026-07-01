Τραμπ: Παρθενική πτήση με το νέο Air Force One και «καρφιά» για το Ιράν – «Οι συνομιλίες πάνε καλά – Τους χτυπήσαμε σκληρά την περασμένη εβδομάδα»

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιβιβάστηκε στο νέο Air Force One, το πολυτελές Boeing 747-8 που δωρίστηκε πέρυσι στις ΗΠΑ από την κυβέρνηση του Κατάρ, και αναχώρησε την Τετάρτη για τη Βόρεια Ντακότα, εκμεταλλευόμενος την πτήση για να στείλει σαφή μηνύματα προς το Ιράν.

Παρά το γεγονός ότι οι έμμεσες συνομιλίες στη Ντόχα διεξάγονται σε κλίμα έντασης, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

President Trump departs the White House as he makes his way to North Dakota for the opening of the Theodore Roosevelt Presidential Library. He’s heading to Joint Base Andrews, where he’ll board the new Air Force One for the first time. pic.twitter.com/EYC8DsZ4aU — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026

Η παρθενική πτήση του νέου προεδρικού αεροσκάφους

Ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε το αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων αεροσκάφος νωρίτερα αυτόν τον μήνα.



Το νέο αεροπλάνο αντικαθιστά το στρατιωτικών προδιαγραφών 747-2 που υπηρέτησε τους Αμερικανούς προέδρους για περισσότερα από 30 χρόνια, και αναμένεται να χρησιμοποιηθεί μέχρι την παράδοση ενός νέου στόλου αεροσκαφών της Boeing στην Πολεμική Αεροπορία το 2028.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Βόρεια Ντακότα, ο Τραμπ είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει σε μια τελετή για την 250ή επέτειο της Αμερικής, ενώ θα επισκεφθεί και την Προεδρική Βιβλιοθήκη Τέντι Ρούσβελτ.

Μιλώντας από την Κοινή Βάση Άντριους πριν από το ταξίδι, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξήρε το γεγονός δηλώνοντας: «Αυτή θα είναι η πρώτη πτήση αυτού που θεωρώ ότι είναι ίσως το σπουδαιότερο εμπορικό αεροσκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ».

«Είμαι ενθουσιασμένος για την πρώτη πτήση. Κανείς δεν έχει ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Μόλις το ολοκλήρωσαν, το έκαναν κατάλληλο για έναν πρόεδρο —αυτό σημαίνει την ασφάλεια και όλα τα διαφορετικά πρόσθετα στοιχεία που έβαλαν— πολύ περίπλοκα πράγματα. Αλλά είναι πραγματικά κάτι το εξαιρετικό», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η αναβάθμιση του αεροσκάφους κόστισε «πολύ λίγο» στους φορολογούμενους «σε σχέση με το τι θα κόστιζε αν το κάναμε με διαφορετικό τρόπο» και το χαρακτήρισε ως «ένα δώρο από μια χώρα που μας έχει φερθεί πολύ καλά».

AIR FORCE ONE (VC-25B Bridge) departs in front of SAM 47 (VC-25A) at Andrews this morning as America has officially entered a new era of Presidential air travel! 🇺🇸💪😎🥳 https://t.co/XTsndmUtxw pic.twitter.com/xL5XhNsokh — Thenewarea51 (@thenewarea51) July 1, 2026



Σημειώνοντας ότι το προηγούμενο Air Force One ήταν 35 ετών, ανέφερε: «θα ήταν σταθμευμένο δίπλα στα καινούργια σαν αυτό και πραγματικά δεν φαινόταν κατάλληλο για τη χώρα μας».

🔥🚨 JUST NOW — President Trump boards the NEW Air Force One en route to North Dakota to tour the newly constructed Theodore Roosevelt Presidential Library. Because Air Force One requires a longer runway, he is flying into Bismarck and taking a helicopter to the Medora site. pic.twitter.com/zoJiS2OP35 — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) July 1, 2026



«Ο Εμίρης Ταμίμ, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος τζέντλεμαν, είπε “όχι, όχι, θα ήθελα να κάνω μια συνεισφορά στη χώρα”. Οπότε ήταν πολύ ευγενικό και καταφέραμε να το κάνουμε σε περίπου πέντε μήνες, ξέρετε, να το φέρουμε στα προεδρικά πρότυπα, εννοώ από πλευράς ασφάλειας. Θα ενθουσιαστείτε. Απλώς δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο. Απολαύστε το αεροπλάνο».

Το «σκληρό ροκ» Τραμπ για το Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα

Στο περιθώριο της παρουσίασης του αεροσκάφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι οι συνομιλίες πηγαίνουν «πολύ καλά» και τόνισε τις «πολύ καλές συναντήσεις» που έχουν πραγματοποιηθεί.

Σημείωσε ότι το Ιράν «έχει διανύσει πολύ δρόμο», κάνοντας ωστόσο σαφή αναφορά στα στρατιωτικά αντίποινα των ΗΠΑ μετά τις πρόσφατες εχθροπραξίες στον Κόλπο.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά την περασμένη εβδομάδα», σημείωσε.

Ο Τραμπ, ωστόσο, κατέληξε με μια ξεκάθαρη προειδοποίηση για τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης: «Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν είναι πολύ απλή, και το Ιράν δεν μπορεί να διαθέτει πυρηνικό όπλο».

Το παρασκήνιο των έμμεσων συνομιλιών στη Ντόχα

Οι συζητήσεις, οι οποίες σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης, διεξάγονται έμμεσα μέσω αξιωματούχων του Κατάρ και του Πακιστάν, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν και στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γχαριμπαμπαντί, επιβεβαίωσε μέσω των κρατικών ΜΜΕ ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην εφαρμογή του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Ο Γχαριμπαμπαντί, ηγούμενος αντιπροσωπείας με στελέχη από το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, την κεντρική τράπεζα και το υπουργείο Γεωργίας, συνάντησε τον Πρωθυπουργό του Κατάρ και συμμετείχε σε τριμερή συνάντηση με Καταριανούς και Πακιστανούς αξιωματούχους.

Παρά το διπλωματικό κανάλι που παραμένει ανοιχτό, το κλίμα παραμένει εκρηκτικό.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει «άμεσα και ισχυρά» σε οποιαδήποτε απειλή εναντίον του λαού ή της ηγεσίας της.

Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αραγτσί ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ (POTUS) έχει δεσμευτεί να βάλει φίμωτρο στα κατοικίδιά του στο Τελ Αβίβ. Αν αγνοήσουν το αφεντικό τους, το Ιράν θα τους δώσει ένα μάθημα».

The terms of the Islamabad MoU are crystal clear and public for all to see. POTUS has committed the U.S. to muzzling its pets in Tel Aviv. If they ignore their master, Iran will school them. Any threat against our People and Leadership will receive Immediate Powerful Response. pic.twitter.com/VrKa259gYd — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 1, 2026

Συνάντηση του Κατάρ με την αμερικανική αντιπροσωπεία

Στο πλαίσιο των έντονων διπλωματικών διεργασιών, ο Εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, πραγματοποίησε συνάντηση στη Ντόχα με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο του Εμίρη, οι τρεις άνδρες συζήτησαν την «πρόοδο των διαπραγματεύσεων» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς επίσης και την κατάσταση που επικρατεί στον Λίβανο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη «σημασία της εδραίωσης της κατάπαυσης του πυρός» εκεί.