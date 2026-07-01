Θεσσαλονίκη: Στο Ιπποκράτειο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Επισκέπτεται τους τραυματίες από τις εμπρηστικές επιθέσεις

Τους τραυματίες από τις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, επισκέπτεται αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Ο Πρωθυπουργός έφθασε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, λίγα λεπτά μετά τις 4το απόγευμα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην παρουσίαση της νέας εφαρμογής για την ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την οργή του, καθώς και τον αποτροπιασμό του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως την χαρακτήρισε.

Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα στους δράστες, τονίζοντας ότι «θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη». Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε δηλώσεις.

Δείτε φωτογραφίες: