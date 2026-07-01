Μητσοτάκης: «Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας – Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του για την «άνανδρη δολοφονική επίθεση» κατά τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι οι δράστες θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αναχωρώντας αμέσως μετά για τη Θεσσαλονίκη προς συμπαράσταση των τραυματιών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του για την «άνανδρη δολοφονική επίθεση» κατά τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
  • Στέλνοντας μήνυμα στους δράστες, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη».
  • Αναχωρεί άμεσα για Θεσσαλονίκη, στέλνοντας παράλληλα ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας».

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Τον αποτροπιασμό και την οργή του για την «άνανδρη δολοφονική επίθεση» κατά τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα στους δράστες ότι «θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη».

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Απευθυνόμενος στους βουλευτές της ΝΔ, κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας iKO, ο πρωθυπουργός είπε αρχικά: «Εκφράζω τον αποτροπιασμό και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η σκέψη μας με τον Ζήση, τον Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποία η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της».

«Θα αναχωρήσω αμέσως μετά για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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