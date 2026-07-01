Μητσοτάκης: «Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας – Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη»

Τον αποτροπιασμό και την οργή του για την «άνανδρη δολοφονική επίθεση» κατά τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα στους δράστες ότι «θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη».

Απευθυνόμενος στους βουλευτές της ΝΔ, κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας iKO, ο πρωθυπουργός είπε αρχικά: «Εκφράζω τον αποτροπιασμό και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η σκέψη μας με τον Ζήση, τον Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποία η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της».

«Θα αναχωρήσω αμέσως μετά για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.