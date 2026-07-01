Θεσσαλονίκη: Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες για τις 3 εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση στην κατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ 4:00 και 4:30 τα ξημερώματα σημειώθηκαν τρεις επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, σε Ανάληψη και Τούμπα.

Η ΕΡΤ μετέδωσε ένα βίντεο από την επίθεση στην κατοικία της πολιτευτή Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες τοποθέτησαν, πιθανόν, γκαζάκια, στην πυλωτή της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη και φωτιά.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια, σύμφωνα με πληροφορίες. Η ίδια τραυματίστηκε, όταν κατέβηκε στην πυλωτή, ώστε να διαπιστώσει τι είχε συμβεί μετά την έκρηξη.

Τραυματίστηκε, επίσης, η μητέρα της, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε ΜΕΘ στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, φέροντας εγκαύματα σε όλο της το σώμα, ενώ σε καλύτερη κατάσταση είναι ο πατέρας της πολιτεύτριας, που αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα. Επίσης, άλλοι δύο ένοικοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και διακομίστηκαν στο ίδιο νοσοκομείο.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε οχήματα και στο κτίριο. Δύο αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ ζημιές υπέστησαν και μοτοσικλέτες, που ήταν σταθμευμένες στον χώρο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ:

Οι άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις έγιναν στην περιοχή της Τούμπας. Η μία σημειώθηκε στο σπίτι του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και η δεύτερη στην κατοικία του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στα δύο αυτά περιστατικά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές ήταν μικρότερης έκτασης.

Την έρευνα και για τις τρεις υποθέσεις έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο να συνδέονται μεταξύ τους, καθώς οι στόχοι φαίνεται να έχουν κοινό παρονομαστή την πολιτική ιδιότητα των θυμάτων.

Χρυσοχοΐδης: Οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι, παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές

Για «ανόητους» και «αμετανόητους» ανθρώπους που «παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές», και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας τις εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος στελεχών της ΝΔ, τα ξημερώματα, στη Θεσσαλονίκη.

«Υπάρχουν άνθρωποι στο νοσοκομείο. Μάλιστα, η μία εξ αυτών είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και η δεύτερη είναι σε σοβαρή κατάσταση» είπε αρχικά ο υπουργός μιλώντας στον ΣΚΑΪ και πρόσθεσε: «Οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε απ’ αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Γι’ αυτό, λοιπόν, επειδή στη Θεσσαλονίκη, τα τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα, τελείωσαν στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα οποία έκαναν, είχαν καταλάβει αίθουσες, χώρους στα πανεπιστήμια, οι οποίοι έγιναν βιβλιοθήκες, τελειώσανε οι συναυλίες μέσα στα πανεπιστήμια, τελείωσε κάθε ανομία μέσα στα πανεπιστήμια, και έχει περιοριστεί πλέον η δράση τους, τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις».

Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, «τους αξίζει μόνο ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη, και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επιβεβαίωσε ότι έχει επιληφθεί η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, μαζί με την τοπική διεύθυνση.

Τι δήλωσαν Ιωακείμοβιτς και Αναστασιάδης

«Υπάρχουν κάμερες γιατί είχαμε και παλαιότερα περιστατικά» είπε ο Σάββας Αναστασιάδης.

«Απουσίαζα από το σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Από ό, τι πληροφορήθηκα, μπήκαν γκαζάκια γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει τζαμαρίες στην είσοδο, πήρε και φωτιά, αλλά πρόλαβε η Αστυνομία και την έσβησε» περιέγραψε.

«Ήταν ταυτόχρονα τα χτυπήματα. Δεν μπορώ πάντως να καταλάβω την επίθεση προσωπικά στη δική μου οικοδομή. Είχε ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Είχαμε κάμερες γιατί είχαν γίνει περιστατικά και παλαιότερα, όπως κλοπή αυτοκινήτου, την επίθεση με μπογιές».

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, χαρακτήρισε «τυφλό χτύπημα στη Δημοκρατία» την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του τα ξημερώματα.

Όπως δήλωσε στον StatusFM ο κ. Ιωακείμοβιτς, «τέτοιες ενέργειες, από όπου και αν προέρχονται, αποτελούν ένα πλήγμα για τη Δημοκρατία και την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μας».

«Ακούσαμε έναν θόρυβο στην είσοδο της πολυκατοικίας, τρανταχτήκαμε λίγο και καταλάβαμε τελικά ότι ήταν γκαζάκι, το οποίο προφανώς έβαλαν από ό, τι έμαθα νωρίς το πρωί» πρόσθεσε ο ίδιος. Μάλιστα όπως είπε, είναι η δεύτερη φορά που δέχεται επίθεση καθώς είχε προηγηθεί επίθεση με κόκκινες και μαύρες μπογιές.

Κυρανάκης: Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση

Η δήλωση του γραμματέα της ΝΔ:

Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς. Δεν πρόκειται για «παρεμβάσεις». Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα και των οικογένειών τους. Και αυτοί που την διέπραξαν, είχαν σκοπό να σκοτώσουν.

Ευχόμαστε ολόψυχα οι τραυματίες να βγουν νικητές από αυτή τη δύσκολη μάχη για τη ζωή που δίνουν αυτή τη στιγμή στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι.

Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους όσοι, επί χρόνια, καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία.

Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες.

Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπειρώνει ακόμη περισσότερο απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορούν να φιμώσουν τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας.

Μαρινάκης για εμπρησμούς: «Δολοφονικές επιθέσεις – Όταν βάζεις γκαζάκια, επιθυμείς να πεθάνουν»

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χαρακτήρισε «δολοφονικές επιθέσεις» τους εμπρησμούς σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τετάρτης. Σχολίασε ότι «όταν βάζεις γκαζάκια εκρηκτικό μηχανισμό, επιθυμείς να πεθάνουν».