Μύκονος: Παιδί έπεσε σε πισίνα και κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού – Αεροδιακομιδή στην Αθήνα, νοσηλεύεται στο «Αγλαΐα Κυριακού»

Ένα παιδί 11 μηνών από τη Γερμανία νοσηλεύεται σε νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας μετά από πτώση σε πισίνα στη Μύκονο και κατάποση μεγάλης ποσότητας νερού. Το παιδί διακομίστηκε αεροπορικώς στην Αθήνα και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα παιδί 11 μηνών από τη Γερμανία νοσηλεύεται σε νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας, αφού φέρεται να έπεσε σε πισίνα στη Μύκονο και να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού.
  • Μετά τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του παιδιού στην Αθήνα.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, η υγεία του παιδιού είναι καλή, ενώ οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες για την εξακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύεται ένα παιδί 11 μηνών από τη Γερμανία, το οποίο φέρεται να έπεσε σε πισίνα στη Μύκονο και να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στην Αθήνα.

Πράγματι, έγινε αεροδιακομιδή του παιδιού, το οποίο νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.

Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

 

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