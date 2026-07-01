Μύκονος: Παιδί έπεσε σε πισίνα και κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού – Αεροδιακομιδή στην Αθήνα, νοσηλεύεται στο «Αγλαΐα Κυριακού»

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Σε νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύεται ένα παιδί 11 μηνών από τη Γερμανία, το οποίο φέρεται να έπεσε σε πισίνα στη Μύκονο και να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στην Αθήνα.

Πράγματι, έγινε αεροδιακομιδή του παιδιού, το οποίο νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.

Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.