Ισπανία: Περισσότεροι από 1.000 θάνατοι από τον καύσωνα τον Ιούνιο

Τουλάχιστον 1.028 θάνατοι αποδόθηκαν στη ζέστη στην Ισπανία τον Ιούνιο του 2026, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Υγείας Carlos III. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, με μέση θερμοκρασία 1,6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας (Aemet).

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Διεθνή Νέα

Ισπανία Καύσωνας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 1.028 θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη καταγράφηκαν στην Ισπανία τον Ιούνιο του 2026, υπερδιπλάσιοι από τους 407 θανάτους του Ιουνίου 2025.
  • Το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν «το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ» στην Ισπανία, με μέση θερμοκρασία 1,6 βαθμό Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.
  • Σύμφωνα με την Aemet, επτά από τα πιο ζεστά πρώτα εξάμηνα που έχουν καταγραφεί από το 1961 «σημειώθηκαν στη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών».

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Τουλάχιστον 1.028 θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη καταγράφηκαν στην Ισπανία τον Ιούνιο, μήνα κατά τον οποίο πολλές χώρες της Ευρώπης αντιμετώπισαν ένα κύμα καύσωνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Υγείας Carlos III στη Μαδρίτη.

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Οι ειδικοί προειδοποιούν για την επικίνδυνη αλληλεπίδραση μεταξύ ρύπανσης και θερμότητας για την υγεία. Αυτός ήταν ο δεύτερος θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί.

Πρόκειται για υπερδιπλάσιο αριθμό από τους 407 θανάτους που αποδίδονταν στη ζέστη τον Ιούνιο του 2025, ο οποίος ήταν ο πιο ζεστός μήνας Ιούνιος που είχε καταγραφεί από τότε που άρχισε να τηρεί στατιστικά στοιχεία η Εθνική Μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας (Aemet).

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Η Aemet ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι στο σύνολό του το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν «το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ» στην Ισπανία, με μέση θερμοκρασία 1,6 βαθμό Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

«Τα επτά πρώτα εξάμηνα που ήταν τα πιο ζεστά» από αυτά που έχουν καταγραφεί από το 1961 «σημειώθηκαν στη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών», διευκρίνισε η Aemet σε ανάρτησή της στο X.

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