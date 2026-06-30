Καύσωνας στην Ισπανία: 639 νεκροί σε μόλις μία εβδομάδα – Το «μαύρο» ρεκόρ της Μαδρίτης και της Καταλονίας

Το σφοδρό κύμα καύσωνα στην Ισπανία προκάλεσε 639 θανάτους σε μόλις επτά ημέρες, από 21 έως 28 Ιουνίου, επιβεβαιώνοντας τις δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες επλήγησαν περισσότερο, με τη Μαδρίτη και την Καταλονία να καταγράφουν υψηλό αριθμό θυμάτων, ενώ εκφράζονται φόβοι για νέα άνοδο της θερμοκρασίας.

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Διεθνή Νέα

Ισπανία καύσωνας
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το σφοδρό κύμα καύσωνα που έπληξε την Ισπανία προκάλεσε 639 θανάτους σε μόλις επτά ημέρες, από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου, επιβεβαιώνοντας τις δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
  • Οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών ήταν οι πιο ευάλωτες ομάδες, ενώ η Καταλονία κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό θανάτων με 134.
  • Αν και αναμενόταν πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας, οι προβλέψεις έδειχναν νέα άνοδο και πιθανότατα ένα ακόμη κύμα καύσωνα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.

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Μέσα σε μόλις επτά ημέρες, το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει την Ισπανία άφησε πίσω του εκατοντάδες θύματα, επιβεβαιώνοντας τις δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη.

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Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ακραίες θερμοκρασίες προκάλεσαν εκατόμβη νεκρών, με τις αρχές να εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς οι προβλέψεις δείχνουν ότι η θερμική πίεση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Κατακόρυφη αύξηση της θνησιμότητας

Οι υψηλές θερμοκρασίες που ξεκίνησαν στην Ισπανία την Κυριακή 21 Ιουνίου, ήταν υπεύθυνες για 639 θανάτους μέχρι τις 28 Ιουνίου, σύμφωνα με τα δεδομένα από το καθημερινό σύστημα παρακολούθησης της θνησιμότητας (MoMo) του Ινστιτούτου Υγείας Carlos III.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την ίδια περίοδο πέρυσι, 187 θάνατοι είχαν αποδοθεί στη ζέστη.

Όπως σημειώνει η εφημερίδαι La Vanguardia, εάν μετατοπίσουμε την εστίασή μας στην έναρξη του καλοκαιριού –το οποίο, σύμφωνα με το σύστημα MoMo, αρχίζει στις 15 Μαΐου– και συνεχίσουμε μέχρι την περασμένη Κυριακή, η Ισπανία έχει ήδη καταγράψει 923 θανάτους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

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Κατά την ίδια περίοδο πέρυσι, μεταξύ 15 Μαΐου και 30 Σεπτεμβρίου, 3.832 άνθρωποι πέθαναν στην Ισπανία από αυτή την αιτία, πράγμα που σημαίνει ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των συνολικών θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη και σημειώθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2025 έχει ήδη καταγραφεί.

Οι πιο φονικές ημέρες και οι ευάλωτες ομάδες

Οι γυναίκες πλήγησαν περισσότερο από αυτό το κύμα καύσωνα, καθώς από τους θανόντες, οι 382 ήταν γυναίκες και οι 257 άνδρες.

Οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευάλωτοι στη ζέστη, και αυτό αντικατοπτρίζεται στα στατιστικά στοιχεία. Η πλειονότητα όσων έχασαν τη ζωή τους, οι 627 από τους 639, ήταν άνω των 65 ετών.

Ωστόσο, το πλήγμα ήταν βαρύτερο για την ηλικιακή ομάδα των άνω των 85 ετών, η οποία κατέγραψε 444 θανάτους μεταξύ 21 και 28 Ιουνίου , αντιπροσωπεύοντας το μεγαλύτερο μέρος των θυμάτων των τελευταίων επτά ημερών.

Οι πλέον θανατηφόρες ημέρες αυτού του καύσωνα ήταν:

  • 25 Ιουνίου: 114 θάνατοι
  • 26 Ιουνίου: 108 θάνατοι
  • 27 Ιουνίου: 102 θάνατοι

Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις βασίζονται σε ένα εξειδικευμένο σύστημα που ονομάζεται «MoMo» (Παρακολούθηση Θνησιμότητας – Mortality Monitoring).

Φωτογραφία: Reuters

Ο γεωγραφικός χάρτης των θυμάτων

Η Καταλονία είναι μακράν η αυτόνομη κοινότητα με τον υψηλότερο αριθμό θανάτων, φτάνοντας τους 134, καταγράφοντας περισσότερους από 20 θανάτους την ημέρα από τις 25 Ιουνίου μέχρι την περασμένη Κυριακή.

Ακολουθούν:

  • Χώρα των Βάσκων: 90 θάνατοι
  • Καστίλη και Λεόν: 76 θάνατοι
  • Μαδρίτη: 69 θάνατοι

Στον αντίποδα, μόνο οι Βαλεαρίδες Νήσοι, οι Κανάριοι Νήσοι, η Θέουτα και η Μελίγια δεν έχουν αναφέρει κανέναν θάνατο λόγω της ακραίας ζέστης των τελευταίων ημερών.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των κοινοτήτων στην Ισπανία, η Ανδαλουσία έχει τους περισσότερους θανάτους με 42, ακολουθούμενη από την Αραγονία με 35, την Καστίλη-Λα Μάντσα με 26 και την Εξτρεμαδούρα με 7.

Πρόσκαιρη ανάπαυλα και φόβοι για νέο καύσωνα

Σύμφωνα με την Κρατική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet), οι θερμοκρασίες προβλέπεται να σημειώσουν μικρή πτώση από το απόγευμα της Τρίτης μέχρι την Παρασκευή.


Ωστόσο, θα αυξηθούν ξανά το Σάββατο, και η πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου θα παρουσιάσει θερμοκρασίες πάνω από τον μέσο όρο για αυτή την εποχή του χρόνου, αν και με πιο ήπιες συνθήκες στις βόρειες περιοχές.

Από την Παρασκευή αναμένεται μια νέα περίοδος πολύ υψηλών θερμοκρασιών, φτάνοντας μεταξύ 36 και 42 βαθμών Κελσίου σε κοιλάδες, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα ακόμη κύμα καύσωνα.

Ωστόσο, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Aemet, Ρουμπέν ντελ Κάμπο: «Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί εάν αυτό το επεισόδιο των γενικευμένων υψηλών θερμοκρασιών θα εξελιχθεί τελικά σε καύσωνα, επειδή ο χαρακτηρισμός απαιτεί συμμόρφωση με διάφορα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης μιας συγκεκριμένης διάρκειας και γεωγραφικής έκτασης».

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