Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Αποστέλλει 14μελές κλιμάκιο εθελοντών στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα

Στο πλευρό των πληγέντων στη Βενεζουέλα στέκεται έμπρακτα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), κατόπιν ενδελεχούς διερεύνησης της υπάρχουσας κατάστασης στις πληγείσες περιοχές της Βενεζουέλας και σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με την Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου, αποστέλλει δύο κλιμάκια εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών στις πληγείσες από τον φονικό σεισμό περιοχές της Βενεζουέλας, τόσο για έρευνα και διάσωση στα ερείπια όσο και για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των πληγέντων κατοίκων.

Συγκεκριμένα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο κορυφαίος ανθρωπιστικός και εθελοντικός οργανισμός στην Ελλάδα, αποστέλλει άμεσα δύο κλιμάκια αποτελούμενα από επτά εθελοντές το καθένα, με τον κατάλληλο διασωστικό (κοπτικά μηχανήματα, διασωστικά σχοινιά, drones κ.α.) εξοπλισμό και διασωστικά σκυλιά (Κ9) του Ε.Ε.Σ., τα οποία θα συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε ερείπια, σε συνεργασία με τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας, καθώς και στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και ανθρωπιστικής υποστήριξης προς τους κατοίκους που επλήγησαν.