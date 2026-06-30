Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Αποστέλλει 14μελές κλιμάκιο εθελοντών στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των πληγέντων από τον φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Αποστέλλει δύο κλιμάκια επτά εθελοντών το καθένα, Σαμαρειτών-Διασωστών, εξοπλισμένα με διασωστικό υλικό και σκυλιά (Κ9), για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς και για την κάλυψη υγειονομικών αναγκών και παροχή ανθρωπιστικής υποστήριξης.

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Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βενεζουέλα
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των πληγέντων στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας.
  • Ο Ε.Ε.Σ. αποστέλλει δύο κλιμάκια αποτελούμενα από επτά εθελοντές το καθένα, δηλαδή 14μελές κλιμάκιο εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών, στις πληγείσες περιοχές.
  • Η αποστολή τους περιλαμβάνει έρευνα και διάσωση στα ερείπια, κάλυψη υγειονομικών αναγκών, καθώς και παροχή Πρώτων Βοηθειών και ανθρωπιστικής υποστήριξης, με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού και σκύλων Κ9.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο πλευρό των πληγέντων στη Βενεζουέλα στέκεται έμπρακτα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), κατόπιν ενδελεχούς διερεύνησης της υπάρχουσας κατάστασης στις πληγείσες περιοχές της Βενεζουέλας και σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με την Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου, αποστέλλει δύο κλιμάκια εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών στις πληγείσες από τον φονικό σεισμό περιοχές της Βενεζουέλας, τόσο για έρευνα και διάσωση στα ερείπια όσο και για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των πληγέντων κατοίκων.

Συγκεκριμένα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο κορυφαίος ανθρωπιστικός και εθελοντικός οργανισμός στην Ελλάδα, αποστέλλει άμεσα δύο κλιμάκια αποτελούμενα από επτά εθελοντές το καθένα, με τον κατάλληλο διασωστικό (κοπτικά μηχανήματα, διασωστικά σχοινιά, drones κ.α.) εξοπλισμό και διασωστικά σκυλιά (Κ9) του Ε.Ε.Σ., τα οποία θα συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε ερείπια, σε συνεργασία με τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας, καθώς και στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και ανθρωπιστικής υποστήριξης προς τους κατοίκους που επλήγησαν.

 

 

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