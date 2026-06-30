Υποδοχή Επιχειρηματικής Αποστολής από την Ινδία – Ευκαιρίες εμπορικών, επιχειρηματικών και επενδυτικών συνεργασιών

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), σε συνεργασία με την Enterprise Greece και την Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα, υποδέχθηκε Επιχειρηματική Αποστολή από την Ινδία (Confederation of Indian Industry), τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, προσθέτοντας ένα ακόμα φιλόδοξο κεφάλαιο στην ελληνοϊνδική στρατηγική σχέση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Eurobank και του Enterprise Europe Network Hellas, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ινδού Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας, κ. Piyush Goyal στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της αποστολής διοργανώθηκε Business Forum με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και κορυφαίων εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου των δύο χωρών.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των διμερών δεσμών σε Στρατηγική Σχέση «πρέπει πλέον να μετουσιωθεί σε απτά αποτελέσματα, επενδύσεις και νέες εταιρικές συνεργασίες». Χαρακτήρισε την Ινδία ως μια παγκόσμια δύναμη στην τεχνολογία, τη μεταποίηση, την καινοτομία και την αγροδιατροφή, τονίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα, ως σταθερό μέλος της Ευρωζώνης, αποτελεί την ιδανική πύλη εισόδου και κόμβο logistics για τις ινδικές επιχειρήσεις προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. «Η χώρα μας διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε κρίσιμους κλάδους, όπως η ναυτιλία, τα logistics, η ενέργεια, ο τουρισμός, οι υποδομές, η αγροδιατροφή και οι υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτά ακριβώς τα ισχυρά σημεία συνθέτουν ένα προνομιακό πεδίο συνεργασίας, με τις κοινές προτεραιότητες των δύο πλευρών να αποτυπώνονται ξεκάθαρα στις συζητήσεις που προηγήθηκαν. Οι επαφές κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος: από τις υποδομές, την ενέργεια, τα λιμάνια, τη ναυπηγική και το εμπόριο, μέχρι την ψηφιοποίηση, την καινοτομία και την άμυνα. Πρόκειται για άκρως πρακτικούς τομείς, όπου Ελλάδα και Ινδία μπορούν να οικοδομήσουν ισχυρές και ουσιαστικές συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων, επενδυτών, ερευνητικών φορέων και δημόσιων αρχών», επεσήμανε ο κ. Μπρατάκος. Στο πλαίσιο αυτό, συμπλήρωσε ότι η οικονομική διπλωματία οφείλει να είναι έμπρακτη και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, διευκολύνοντας την ουσιαστική δικτύωση των εταιρειών και χτίζοντας στέρεες σχέσεις εμπιστοσύνης.

Στη συνέχεια του Φόρουμ ο κ. Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών & Πρόεδρος της Enterprise Greece, δήλωσε: «Η επιτυχής συνδιοργάνωση του Επιχειρηματικού Φόρουμ Ελλάδας-Ινδίας από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την Confederation of Indian Industry (CII) και την Enterprise Greece επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών οικονομικών και εμπορικών μας σχέσεων τα τελευταία χρόνια. Ακόμη περισσότερο, το Φόρουμ ανέδειξε τις σημαντικές προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας στους τομείς της αγροδιατροφής, της πράσινης ενέργειας και κυρίως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των θαλάσσιων μεταφορών και των λιμενικών υποδομών, της άμυνας. Σε μία εποχή γεωπολιτικών αλλαγών και αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας, η πρόσφατη επίτευξη της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδία αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην περιφερειακή οικονομική συνεργασία και η Ελλάδα, ως περιφερειακός διαμετακομιστικός κόμβος που διαθέτει εξωστρεφή επιχειρηματική κοινότητα, θα μετουσιώσει σε χειροπιαστά αποτελέσματα την ολοένα αυξανόμενη δυναμική των ελληνο-ινδικών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων».

Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, επεσήμανε ότι «Η Ελλάδα και η Ινδία βρίσκονται σήμερα μπροστά σε μια σημαντική ευκαιρία: να μετατρέψουν τη δυναμική των σχέσεών τους σε συγκεκριμένες επενδύσεις, εμπορικές συνεργασίες και νέες θέσεις εργασίας. Η Ινδία είναι μία από τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνάμεις του 21ου αιώνα και η Ελλάδα, με πολιτική σταθερότητα, επενδυτική αξιοπιστία, ισχυρή ναυτιλία, σύγχρονες υποδομές, τουρισμό, ενέργεια και πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, μπορεί να αποτελέσει τη φυσική πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη. Το διμερές εμπόριο έφθασε το 2025 σε ιστορικό υψηλό, περίπου €1,37 δισ., όμως οι δυνατότητές μας είναι πολύ μεγαλύτερες. Θέλουμε περισσότερες ελληνικές εξαγωγές, περισσότερες ινδικές επενδύσεις, κοινές επιχειρηματικές συμπράξεις και αξιοποίηση του IMEC ως διαδρόμου αξιόπιστης διασυνδεσιμότητας. Οι τομείς των υποδομών, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας, της αγροδιατροφής, του τουρισμού και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μπορούν να δώσουν άμεσα αποτελέσματα. Η οικονομική διπλωματία μας είναι στοχευμένη, μετρήσιμη και επιχειρησιακή: μετατρέπει τις ευκαιρίες σε επενδύσεις, συμβάσεις και ανάπτυξη. Με σχέδιο, αξιοπιστία και συνέπεια, η Ελλάδα χτίζει μια νέα, ισχυρή οικονομική γέφυρα με την Ινδία».

Από την ινδική πλευρά, με τοποθετήσεις συμμετείχε ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας κ. Piyush Goyal και ο Διορισθείς Πρέσβης της Ινδίας στην Ελλάδα κ. Ravi Shankar.

Ξεχωριστούς χαιρετισμούς απηύθυναν ο κ. Aqeel Panaruna, Μέλος του CII Europe Council και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Florence Shoe Company, καθώς και ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank SA.

Νωρίτερα διεξήχθησαν τρεις εξειδικευμένες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (roundtable discussions) μεταξύ επιχειρήσεων των δύο χωρών, οι οποίες εστίασαν σε κλάδους αιχμής. Στο Roundtable Υποδομών (Ενέργεια / Λιμάνια / Logistics / Ναυπηγική / Αποθήκευση / Εμπόριο), τον συντονισμό είχαν ο κ. Δημήτριος Δημητρίου (Γενικός Γραμματέας ΕΒΕΑ) και ο κ. Alok Srivastava (CFO, GMR Airports), ενώ παρέμβαση πραγματοποίησε ο κ. Φωκίων Καραβίας (CEO, Eurobank SA). Παράλληλα, στο Roundtable Ψηφιοποίησης / Καινοτομίας / Άμυνας, χρέη συντονιστών εκτέλεσαν ο κ. Φάνης Ματσόπουλος (Μέλος Δ.Ε. και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ) και ο κ. Sarbajit Deb (Executive VP, Larsen and Toubro), με βασικούς εισηγητές τον κ. Sunjay Tugnait (President & CEO, Fairfax Digital), τον κ. Shaunak Jitendra Parik (Vice Chairman, Gem & Jewelry Export Promotion Council) και τον κ. Vikram Bothra (Managing Director & CEO, Chandan Retail Pvt Ltd). Τέλος, το Roundtable Τροφίμων και Γεωργίας συντόνισαν ο κ. Βασίλειος Ανδρικόπουλος (Μέλος Δ.Σ. & Πρόεδρος Μεταποιητικού Τμήματος ΕΒΕΑ) και ο κ. Amit Sawhney (MD, KIZ Foods Pvt Ltd), με κύρια παρέμβαση από τον κ. Ανδρέα Χασάπη (Γενικός Διευθυντής, Head of Commercial Banking, Eurobank).

Συνολικά, το Φόρουμ ανέδειξε τις σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών και εμπορικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο διμερές εμπόριο, τις επενδυτικές ευκαιρίες και την ενίσχυση των επιχειρηματικών συνεργειών. Οι ινδικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην αποστολή δραστηριοποιούνται στους τομείς των υποδομών (ενέργεια, λιμάνια, εφοδιαστική αλυσίδα, ναυπηγική, αποθήκευση και εμπόριο), του αγροδιατροφικού κλάδου, καθώς και της ψηφιοποίησης, της καινοτομίας και της άμυνας.

Συντονιστής του Φόρουμ ήταν ο κ. Φάνης Ματσόπουλος, Μέλος Δ.Ε. και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ.