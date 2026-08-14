Επανεκκινούν οι διαπραγματεύσεις για τη Γάζα – Στο Ισραήλ μεταβαίνουν Αμερικανοί διαμεσολαβητές

Οι διαπραγματεύσεις για τη Γάζα επανεκκινούν, με Αμερικανούς διαμεσολαβητές, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Νικολάι Μλαντένοφ, να μεταβαίνουν στο Ισραήλ. Στόχος είναι η εξομάλυνση των διαφορών μετά την απόρριψη από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ενός αμερικανικού οδικού χάρτη 15 σημείων, ο οποίος προέβλεπε τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

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Διεθνή Νέα

Ισραήλ ισραηλινός στρατός Γάζα
Πηγή: IDF
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αμερικανοί διαμεσολαβητές, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Νικολάι Μλαντένοφ, μεταβαίνουν στο Ισραήλ για να επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα και να «εξομαλύνουν τις διαφορές» σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο.
  • Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τον αμερικανικό οδικό χάρτη των 15 σημείων και θέτει ως προϋπόθεση για απόσυρση τον «πραγματικό» αφοπλισμό της Χαμάς, υποσχόμενος ότι «δεν θα υπάρξει αποχώρηση».
  • Ενώ η Χαμάς αποδέχθηκε το σχέδιο των 15 σημείων, οι διαμεσολαβητές προσβλέπουν σε «εποικοδομητικές συζητήσεις» για μια «αποστρατιωτικοποιημένη Χαμάς», την επιθυμητή έκβαση για ΗΠΑ και Ισραήλ.

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Την ώρα που διεξάγονται σποραδικές επιθέσεις Ισραηλινών τόσο στη Γάζα, όσο και στη Δυτική Όχθη με πολιορκία Παλαιστίνιων κατοίκων, δράση ετοιμάζονται να αναλάβουν εκ νέου οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να πείσουν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μετατοπιστεί από την τελευταία θέση για απόρριψη των 15 σημείων, που είχε συμφωνηθεί με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

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Έτσι, λοιπόν, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο απεσταλμένος και γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τον Νικολάι Μλαντένοφ, τον ύπατο εκπρόσωπο για τη Γάζα του «Συμβουλίου Ειρήνης» το οποίο συνέστησε ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβούν στο Ισραήλ προκειμένου να «εξομαλύνουν τις διαφορές ανάμεσα στους δύο συμμάχους σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα».

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την 9η Αυγούστου ο οποίος απέρριψε δημοσίως τον αμερικανικό οδικό χάρτη των 15 σημείων, τον οποίο είχε ανακοινώσει ο Νικολάι Μλαντένοφ στα τέλη Ιουλίου. Ο οδικός χάρτης των 15 σημείων προέβλεπε μεταξύ άλλων τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής Χαμάς και την αποχώρηση του Ισραήλ από το έδαφος της Γάζας.

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Βέβαια, αν και η Χαμάς αποδέχθηκε στο σχέδιο 15 σημείων, το Ισραήλ απάντησε πως θέτει «ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε απόσυρση των στρατευμάτων του τον ‘πραγματικό’ αφοπλισμό της Χαμάς».

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Πάντως, οι δυο διαμεσολαβητές των ΗΠΑ προσβλέπουν σε «εποικοδομητικές συζητήσεις» επί του συνολικού ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, μετά την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός από τον Οκτώβριο του 2025.  «Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συμφωνούν στην επιθυμητή έκβαση στη Γάζα, δηλαδή μια αποστρατιωτικοποιημένη Χαμάς», διευκρίνισε αμερικανική πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Θα ακούσουμε τις ανησυχίες που θα διατυπωθούν και θα συζητήσουμε επόμενα βήματα», συμπλήρωσε η ίδια πηγή, ελπίζοντας πως αυτές οι συζητήσεις μπορούν να επιτρέψουν «να επιταχυνθούν οι πρόοδοι» που έχουν ήδη επιτευχθεί.

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Πάντως, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπό πίεση εν όψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου, οι οποίες αναμένεται να είναι αμφίρροπες, υποσχέθηκε την 9η Αυγούστου ότι «δεν θα υπάρξει αποχώρηση» εκ μέρους του Ισραήλ. Ταυτόχρονα, αμφισβήτησε την προθυμία της Χαμάς να αφοπλιστεί, απαιτώντας να καταστρέψει τα όπλα της με επαληθεύσιμο τρόπο.

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