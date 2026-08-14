Υεμένη: Νέα επίθεση των Χούθι στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Νέες επιθέσεις εξαπέλυσαν σήμερα οι Χούθι της Υεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας. Η πρώτη στράφηκε κατά των εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού «Aramco» στην πόλη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Η δεύτερη, σύμφωνα με το αραβικό ειδησεογραφικό δίκτυο «Al Arabiya», είχε στόχο το λιμάνι του Αλ – Μάχα.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στις εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού «Aramco» και πραγματοποιήθηκε με την χρήση drone και σύμφωνα με τους Χούθι συνιστά αντίποινα για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση για την επίθεση από τις σαουδαραβικές Αρχές ή από την Aramco. Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι εγκαταστάσεις της Aramco στην Νατζράν υπέστησαν ζημιά.

Σύμφωνα με πηγή των Χούθι, που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Saba: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Υεμένης επιτέθηκαν στην Aramco στο Νατζράν με ένα drone. Η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε ως αντίδραση στην παραβίαση της κυριαρχίας της Υεμένης από εχθρικά μαχητικά αεροσκάφη της Σαουδικής Αραβίας και στην εισβολή τους στον εναέριο χώρο της βορειοανατολικής Σαάδα».

Επίθεση στο λιμάνι Αλ – Μάχα

Η δεύτερη επίθεση ήταν πυραυλική επίθεση κατά των θέσεων των μισθοφόρων στο Ριάντ. Πηγές της Υεμένης ανέφεραν πυραυλική επίθεση του Στρατού της Υεμένης και της Ανσάρ Αλλάχ κατά του λιμανιού Αλ – Μάχα στην επαρχία Ταΐζ (νοτιοδυτική Υεμένη). Επίσης, το αραβικό ειδησεογραφικό δίκτυο «Al – Arabiya» έκανε λόγο για εκτεταμένες πυρκαγιές, καθώς και ζημιές και ανθρώπινες απώλειες που προκλήθηκαν από την επίθεση αυτή.