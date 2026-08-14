Σοβαρό τροχαίο με έξι τραυματίες στον Έβρο – Ανάμεσα τους και παιδιά – ΒΙΝΤΕΟ

Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Έβρο σήμερα Παρασκευή το απόγευμα. Η σύγκρουση δύο ΙΧ αυτοκινήτων στον κάθετο άξονα Ορμενίου – Αρδανίου οδήγησε στη μεταφορά όλων των τραυματιών στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, ενώ τρία άτομα φέρουν σοβαρότερα τραύματα

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ΤΡΟΧΑΙΟ ΕΒΡΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Έβρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά.
  • Συγκρούστηκαν δύο ΙΧ αυτοκίνητα στον κάθετο άξονα Ορμενίου – Αρδανίου, μεταξύ των χωριών Λυκόφη και Λύρα.
  • Τρία άτομα φέρονται να έχουν σοβαρότερα τραύματα, ενώ τα αίτια του ατυχήματος ερευνά η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Έβρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Το τροχαίο συνέβη στον κάθετο άξονα Ορμενίου – Αρδανίου, μεταξύ των χωριών Λυκόφη και Λύρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ράδιο Έβρος», συγκρούστηκαν δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Συγκεκριμένα, στο ένα ΙΧ βρισκόταν μόνη μία Ελληνίδα και στο άλλο μία πενταμελής οικογένεια, γονείς και παιδιά, με το όχημα να φέρει γερμανικές πινακίδες και τον οδηγό επίσης Έλληνα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, μετωπική ή πλαγιομετωπική, με αποτέλεσμα τη μεταφορά και των έξι στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Τρία άτομα φέρονται να έχουν σοβαρότερα τραύματα, ενώ τα άλλα τρία ελαφρύτερα.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνά η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

 

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