Σοβαρό τροχαίο με έξι τραυματίες στον Έβρο – Ανάμεσα τους και παιδιά – ΒΙΝΤΕΟ

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Έβρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Το τροχαίο συνέβη στον κάθετο άξονα Ορμενίου – Αρδανίου, μεταξύ των χωριών Λυκόφη και Λύρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ράδιο Έβρος», συγκρούστηκαν δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Συγκεκριμένα, στο ένα ΙΧ βρισκόταν μόνη μία Ελληνίδα και στο άλλο μία πενταμελής οικογένεια, γονείς και παιδιά, με το όχημα να φέρει γερμανικές πινακίδες και τον οδηγό επίσης Έλληνα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, μετωπική ή πλαγιομετωπική, με αποτέλεσμα τη μεταφορά και των έξι στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Τρία άτομα φέρονται να έχουν σοβαρότερα τραύματα, ενώ τα άλλα τρία ελαφρύτερα.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνά η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.