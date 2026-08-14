Τροχαίο στην Πρέβεζα: «Πονούσα παντού, προσπαθώ να αναρρώσω» λέει Ιταλίδα τουρίστρια που τραυματίστηκε – Πώς έγινε η καραμπόλα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής λίγο πριν από την υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου – Πρέβεζας, όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε τρία αυτοκίνητα. Η καραμπόλα, που σημειώθηκε στην είσοδο της σήραγγας, στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 8 ατόμων, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύει η ζωή τους. Επτά από τους τραυματίες να έχουν πάρει ήδη εξιτήριο και ένα άτομα παραμένει νοσηλευόμενο.

Μία γυναίκα που επέβαινε σε ένα από τα οχήματα που παρέσυρε η νταλίκα, μίλησε μέσα από το νοσοκομείο Πρέβεζας. Στα τρία οχήματα που χτυπήθηκαν από το βαρύ όχημα επέβαιναν και παιδιά.

Τι είπε η Ιταλίδα τραυματίας

«Είμαι αρκετά καλά, περιμένω τον σύζυγό μου, ο οποίος έχει πάει στην αστυνομία για να κάνει δήλωση. Δεν είμαι σίγουρη πώς λειτουργούν τα πράγματα εδώ, ειδικά αν δεν μιλάς καλά τη γλώσσα, αν και νομίζω ότι υπάρχει κάποιος στο αστυνομικό τμήμα που μιλάει ιταλικά. Είμαι καλά, αν και νιώθω κάπως ταλαιπωρημένη, πονούσα παντού, πονούσε και ο αυχένας μου, αλλά προσπαθώ να αναρρώσω τώρα» ανέφερε η άτυχη γυναίκα.

Κάτοικος της περιοχής που άκουσε τον εκκωφαντικό θόρυβο από τη σύγκρουση πήγε στο σημείο για να δει τι συνέβη: «Τα τρία επιβατικά αυτοκίνητα έχουν συγκρουστεί με το φορτηγό που βλέπετε. Από τα μεγαλύτερα τροχαία ατυχήματα που έχουν συμβεί εδώ στην υποθαλάσσια σήραγγα Πρεβέζης. Μιλάμε για πολύ γερό μπαμ» περιέγραψε

Ο δρόμος έχει γεμίσει με συντρίμμια, ενώ μία χτυπημένη γυναίκα με κολάρο στον λαιμό έχει τοποθετηθεί ήδη σε φορείο. Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι δεν είναι επικίνδυνο σημείο, απλώς κάποιοι δεν γνωρίζουν ότι έχει όριο ταχύτητας πριν μπεις στη σήραγγα.

«Η νταλίκα ερχόταν απρόσεκτα» λέει ο δήμαρχος Πρέβεζας

Σε σοκ βρίσκονται δύο αδέλφια από τη Ρουμανία που βρίσκονταν με τους γονείς τους μέσα στο αυτοκίνητό τους και περίμεναν στο φανάρι, όταν έπεσε πάνω τους η νταλίκα. «Πηγαίναμε με το φως των φαναριών του δρόμου όταν το φορτηγό χτύπησε το αυτοκίνητο που ακολουθούσε πίσω μας και εκείνο έπεσε πάνω μας. Κι εμείς μετά το άλλο» ανέφερε ένα από τα αδέλφια.

Ο Νίκος Γεωργάκος, δήμαρχος Πρέβεζας ανέφερε στον ANT1: «Ένα αυτοκίνητο είχε μείνει μέσα στην υποθαλάσσια σήραγγα, χρειάστηκε να κλείσει (η σήραγγα) με κόκκινο, να μην διέρχονται τα αυτοκίνητα για να απομακρυνθεί, η νταλίκα ερχόταν μάλλον απρόσεκτα, ο οδηγός της χωρίς να παρατηρήσει ότι υπήρχε κόκκινο και ότι ήταν αυτοκίνητα μπροστά του, με αποτέλεσμα να πέσει σε τρία ή τέσσερα αυτοκίνητα».

Πώς έγινε το τροχαίο με τους 8 τραυματίες

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν όταν η διέλευση από τη σήραγγα διακόπηκε προσωρινά λόγω μηχανικής βλάβης που υπέστη κάποιο όχημα στο εσωτερικό της. Λόγω της διακοπής, αυτοκίνητα είχαν ακινητοποιηθεί στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης, περιμένοντας να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, διερχόμενη νταλίκα δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο πρώτο από τα οχήματα που βρίσκονταν σε αναμονή.

Ακολούθησε αλυσιδωτή σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκησαν συνολικά η νταλίκα και τρία επιβατικά αυτοκίνητα, που μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες σιδερικών.