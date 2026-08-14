Το μυστήριο της «γυναίκας-βαμπίρ»: Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι φοβόντουσαν ότι θα επέστρεφε από τους νεκρούς

Μια γυναίκα που θάφτηκε στην Πολωνία τον 17ο αιώνα, με ένα δρεπάνι στον λαιμό της και ένα λουκέτο σε ένα δάχτυλο του ποδιού της, ενδέχεται να θεωρούνταν παρείσακτη από την κοινότητα, η οποία προφανώς φοβόταν ότι θα μπορούσε να επιστρέψει από τους νεκρούς, σύμφωνα με νέα αρχαιολογική έρευνα.

Η γυναίκα, γνωστή στους ερευνητές ως «Ζόσια», ανακαλύφθηκε το 2022 σε ένα νεκροταφείο στο Πιέν, στην περιοχή Κουγιαβίας-Πομερανίας της Πολωνίας.

Το μυστήριο της «Ζόσια» και τα μέτρα κατά των βρικολάκων

Ο ασυνήθιστος τάφος της τράβηξε το παγκόσμιο ενδιαφέρον εξαιτίας των εξαιρετικών μέτρων που προφανώς ελήφθησαν για να την εμποδίσουν να βγει από αυτόν.

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν ένα τριγωνικό λουκέτο στερεωμένο στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού της ποδιού, ενώ ένα σιδερένιο δρεπάνι είχε τοποθετηθεί κατά μήκος στον λαιμό της, με τη λεπίδα στραμμένη προς τον λάρυγγά της.

Οι ερευνητές έχουν πλέον εντοπίσει ενδείξεις για ένα πιθανό τρίτο μέτρο προστασίας: Ένα αντικείμενο πλούσιο σε χαλκό, το οποίο φαίνεται να είχε σφηνωθεί στο στόμα της.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Archaeological Science: Reports, προσφέρουν νέα στοιχεία για τη ζωή, την καταγωγή και τη μεταχείριση της νεαρής γυναίκας, καθώς και για τους φόβους και τις υπερφυσικές δοξασίες της κοινότητας που την έθαψε.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις

Μια διεπιστημονική ομάδα υπέβαλε τα λείψανα σε ραδιοχρονολόγηση άνθρακα, γενετικές αναλύσεις DNA, στοιχειακή ανάλυση και μελέτες σταθερών ισοτόπων. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η Ζόσια πέθανε γύρω στα μέσα του 17ου αιώνα, όταν ήταν περίπου 17 έως 19 ετών.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η ασυνήθιστη μεταχείριση των λειψάνων της υποδηλώνει ότι μέλη του τοπικού πληθυσμού τη θεωρούσαν επικίνδυνη, συνδέοντάς την πιθανώς με ασθένειες, λιμό ή άλλες συμφορές που έπλητταν τις κοινότητες της Πολωνο-Λιθουανικής Κοινοπολιτείας εκείνη την εποχή.

Ο συμβολισμός του λουκέτου και ο φόβος των επιδημιών

Ο καθηγητής Ντάριους Πολίνσκι από το Πανεπιστήμιο Νικόλαος Κοπέρνικος στο Τορούν, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αρχαιολογικής ομάδας, δήλωσε ότι το λουκέτο θα μπορούσε να φέρει αρκετές σημασίες στον ταφικό συμβολισμό της εποχής.

Ενδέχεται να αντιπροσώπευε το κλείσιμο της επίγειας ζωής και το πέρασμα στον κόσμο των νεκρών, ενώ ταυτόχρονα διέκοπτε συμβολικά κάθε επαφή μεταξύ του θανόντος και των ζωντανών.

Σε ορισμένες παραδόσεις, τέτοια μέτρα αποσκοπούσαν στο να εμποδίσουν έναν νεκρό να επιστρέψει ή ακόμα και να ανακόψουν την εξάπλωση επιδημιών.

Ενδείξεις για μεταγενέστερο άνοιγμα του τάφου

Οι ερευνητές πιστεύουν πλέον ότι το δρεπάνι πιθανότατα δεν τοποθετήθηκε στον τάφο κατά την αρχική ταφή της Ζόσια. Αντίθετα, ο τάφος φαίνεται να ανοίχτηκε ξανά λίγο καιρό μετά, ώστε να τοποθετηθεί το εργαλείο εγκάρσια στον λαιμό της.

Η διάταξη των οστών παρέμεινε ανατομικά άθικτη, γεγονός που υποδηλώνει ότι το σώμα δεν είχε ακόμη αποσυντεθεί πλήρως και ότι ο μαλακός ιστός κρατούσε ακόμα ενωμένο τον σκελετό όταν παραβιάστηκε ο τάφος.

Η θέση του δρεπανιού ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Σύμφωνα με τις δοξασίες της εποχής, αν η νεκρή επιχειρούσε να σηκωθεί, η λεπίδα θα της έκοβε τον λαιμό ή θα την αποκεφάλιζε.

Τα σιδερένια αντικείμενα και τα αιχμηρά εργαλεία θεωρούνταν ευρέως στις λαϊκές παραδόσεις ότι διέθεταν προστατευτικές ιδιότητες ενάντια στη μαγεία, τους δαίμονες και τις κακόβουλες υπερφυσικές δυνάμεις.

Η ανάλυση των υπολειμμάτων υλικού από την ξύλινη λαβή του δρεπανιού υποδηλώνει ότι πιθανότατα κατασκευάστηκε από σημύδα, σκλήθρο ή σφένδαμο. Η σημύδα είχε τις δικές της συνδέσεις με την προστασία από δαίμονες και μάγια, προσθέτοντας ενδεχομένως μια ακόμη συμβολική διάσταση στην ταφή.

Το μυστήριο με το εύρημα στο στόμα της «Ζόσια»

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν επίσης εκτεταμένο πράσινο χρωματισμό στην υπερώα (ουρανίσκο) της Ζόσια, καθώς και αποχρωματισμό στη βάση του κρανίου της, στο εσωτερικό της ρινικής κοιλότητας και στους δύο πρώτους αυχενικούς σπονδύλους.

Ο χρωματισμός αυτός υποδηλώνει ότι ένα αντικείμενο που περιείχε σημαντική ποσότητα χαλκού ενδέχεται να είχε τοποθετηθεί στο στόμα της κατά τη στιγμή της ταφής. Οι ερευνητές έχουν αποκλείσει την πιθανότητα να επρόκειτο για νόμισμα, καθώς πιστεύουν ότι ένα κέρμα θα είχε προκαλέσει πολύ μικρότερη επιφάνεια αποχρωματισμού.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εξακριβώσει τι ακριβώς ήταν το αντικείμενο αυτό.

Ο καθηγητής Πολίνσκι δήλωσε ότι ο συνδυασμός των προληπτικών μέτρων κατά την αρχική ταφή και η μεταγενέστερη παραβίαση του τάφου αποδεικνύουν τον εξαιρετικά μεγάλο βαθμό τρόμου που περιέβαλλε τη νεαρή γυναίκα.

Ήταν η «Ζόσια» μια παρείσακτη για την τοπική κοινωνία;

Η επιστημονική ανάλυση έχει επίσης προσφέρει στοιχεία σχετικά με την προέλευση της Ζόσια. Τα γενετικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι μπορεί να είχε σκανδιναβική καταγωγή.

Ωστόσο, η ανάλυση ισοτόπων στροντίου δεν υποστηρίζει το συμπέρασμα ότι είχε μεταναστεύσει η ίδια από τη Σκανδιναβία.

Αντίθετα, οι ερευνητές πιστεύουν ότι μπορεί να ήταν μετανάστρια δεύτερης γενιάς ή να είχε οικογενειακές ρίζες εκτός της άμεσης κοινότητας, έχοντας όμως μεγαλώσει στην περιοχή γύρω από το σημερινό Πιέν.

Με ύψος μεταξύ 162 και 168 εκατοστών, η Ζόσια είχε το μέσο ύψος για μια νεαρή γυναίκα εκείνης της περιόδου.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι μπορεί να κατείχε μια σχετικά προνομιούχα κοινωνική θέση. Υπολείμματα μιας περίτεχνης υφαντής κορδέλας ανακαλύφθηκαν γύρω από το σαγόνι της.

Η ανάλυση έδειξε ότι το κύριο στημόνι της ήταν μεταξωτό, ενώ τέσσερις κλωστές κατά μήκος των άκρων της ήταν κατασκευασμένες από καθαρό ασήμι και χρυσό. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν σημαντική ποσότητα χαλκού στις διακοσμητικές κλωστές, αποκλείοντάς τις ως την πηγή του πράσινου χρωματισμού μέσα στο στόμα της.

Τα ακριβά υλικά υποδηλώνουν ότι η Ζόσια μπορεί να ανήκε στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, γεγονός που καθιστά την ακραία μεταχείριση των λειψάνων της ιδιαίτερα συναρπαστική.

Αδιευκρίνιστα τα αίτια του θανάτου της

Προγενέστερες εξετάσεις διαπίστωσαν ότι η Ζόσια έπασχε από αιμαγγείωμα —έναν αγγειακό όγκο— στο στέρνο της. Η πάθηση αυτή ενδέχεται να της προκαλούσε πόνο και να είχε δημιουργήσει μια ορατή παραμόρφωση ή πρήξιμο στο στήθος της.

Οι ερευνητές, ωστόσο, δεν πιστεύουν ότι αυτό ευθύνεται απαραίτητα για τον θάνατό της.

Περαιτέρω έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι επιστήμονες δηλώνουν ότι πλησιάζουν στο να εξακριβώσουν τι σκότωσε τη νεαρή γυναίκα, αν και θα απαιτηθούν πρόσθετες δοκιμές προτού καταλήξουν σε ένα οριστικό συμπέρασμα.

Η ανάπλαση του προσώπου της Ζόσια το 2024 από μια διεπιστημονική ομάδα ανθρωπολόγων και ιατρικών ειδικών έφερε ξανά την υπόθεση στο προσκήνιο, μετατρέποντας μια ασυνήθιστη αρχαιολογική ταφή στην ιστορία ενός ανθρώπου που έζησε πάνω από από τρεις αιώνες στο παρελθόν.

Το μεγαλύτερο γνωστό νεκροταφείο ασυνήθιστων ταφών της Πολωνίας

Ο τάφος της Ζόσια αποτελεί μέρος ενός πολύ ευρύτερου αρχαιολογικού φαινομένου. Αρκετές εκατοντάδες από τις αποκαλούμενες «αντι-βρικολαικές» ταφές, οι οποίες χρονολογούνται από τα τέλη του Μεσαίωνα έως τις αρχές της πρώιμης νεότερης περιόδου, έχουν εντοπιστεί σε ολόκληρη την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι τάφοι αυτοί χαρακτηρίζονται από μέτρα που προφανώς αποσκοπούσαν στο να εμποδίσουν τον νεκρό να επιστρέψει για να βλάψει τους ζωντανούς.

Οι αρχαιολόγοι γενικά τους ερμηνεύουν στο πλαίσιο των ιστορικών δοξασιών γύρω από τους απέθαντους, τις ασθένειες, τους ανεξήγητους θανάτους και τις υπερφυσικές απειλές, και όχι με βάση τη σύγχρονη δημοφιλή εικόνα των βρικολάκων.

Το Πιέν περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη γνωστή νεκρόπολη της Πολωνίας που παρουσιάζει ταφές αυτού του τύπου. Η ομάδα του καθηγητή Πολίνσκι έχει φέρει στο φως 101 τάφους στην τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δώδεκα που περιγράφονται ως άτυποι.

Στην έρευνα, μαζί με τους ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Νικόλαος Κοπέρνικος, συμμετείχαν ειδικοί από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Λοτζ, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Γκντανσκ, το Πανεπιστήμιο της Βαρμίας και Μαζουρίας, το Πανεπιστήμιο Τζον Μουρς του Λίβερπουλ και το Κέντρο Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου του Βόρειου Τέξας.

Τα τελευταία ευρήματα υποδηλώνουν ότι η ασυνήθιστη ταφή της Ζόσια δεν ήταν το αποτέλεσμα μιας και μόνο τελετουργίας.

Αντίθετα, τα προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν κατά την αρχική της ταφή —τα οποία ακολούθησε το άνοιγμα του τάφου της και η προσθήκη του δρεπανιού— παραπέμπουν σε φόβους που ενδέχεται να παρέμειναν ή να εντάθηκαν μετά τον θάνατό της.

Περισσότερα από 350 χρόνια αργότερα, οι επιστήμονες αρχίζουν να ανασυνθέτουν όχι μόνο το ποια ήταν η νεαρή γυναίκα, αλλά και τον λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι που την έθαψαν κατέφυγαν προφανώς σε εξαιρετικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι θα παρέμενε στον τάφο της.