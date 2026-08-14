Ανατρεπτική θεωρία: Μηχανικός δηλώνει ότι ανακάλυψε πώς να εξουδετερώσει τη βαρύτητα της γης

Η ανθρωπότητα ανέκαθεν αναζητούσε τρόπους για να ξεπεράσει τα δεσμά του πλανήτη μας και να ταξιδέψει πιο μακριά στο σύμπαν. Τώρα, μια νέα και ανατρεπτική θεωρία έρχεται να ταράξει τα νερά της επιστημονικής κοινότητας.

Ένας μηχανικός ισχυρίζεται ότι βρήκε τον τρόπο για να ξεκλειδώσει το απόλυτο μυστικό των διαστημικών μεταφορών.

Το νέο σύστημα πρόωσης θα μπορούσε να ξαναγράψει τους κανόνες των διαστημικών πτήσεων—για να μην αναφέρουμε ότι αψηφά εντελώς τη συμβατική φυσική.

Ο Βρετανός μηχανικός Ρότζερ Σώγιερ (Roger Shawyer) παρουσίασε το EmDrive το 2001, ισχυριζόμενος ότι θα μπορούσε να παράγει πρόωση χωρίς προωθητικό, αλλά οι αυστηρές δοκιμές μέχρι το 2021 δεν βρήκαν καμία απόδειξη ότι λειτουργούσε όπως διαφημιζόταν.

Η Exodus Propulsion Technologies του Τσαρλς Μπιούλερ (Charles Buhler) έχει ισχυριστεί την ανακάλυψη μιας «Νέας Δύναμης» που χρησιμοποιεί ηλεκτρικά πεδία για να δημιουργήσει πρόωση που αψηφά τη βαρύτητα, αλλά στερείται ανεξάρτητης επιβεβαίωσης από εξωτερικά εργαστήρια μέχρι σήμερα, το 2026.

Η ιστορία δείχνει ότι οι ισχυρισμοί για συστήματα κίνησης χωρίς προωθητικά, όπως το EmDrive, αρχικά παράγουν δελεαστικά αποτελέσματα τα οποία αργότερα εξαφανίζονται υπό αυστηρή επιστημονική εξέταση, καθιστώντας σαφές ότι οι εξαιρετικοί ισχυρισμοί απαιτούν εξαιρετική ανεξάρτητη αναπαραγωγή.

EmDrive: Ο «αδύνατος κινητήρας» που υπόσχεται να καταρρίψει τη Φυσική

Το 2001, ο Βρετανός ηλεκτρολόγος μηχανικός Ρότζερ Σώγιερ (Roger Shawyer) παρουσίασε για πρώτη φορά τον «αδύνατο κινητήρα», γνωστό ως EmDrive. Κέρδισε αυτό το παρατσούκλι επειδή ο Σώγιερ ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να παράγει πρόωση χωρίς προωθητικό. Αν αυτό αληθεύει, θα τον καθιστούσε έναν κινητήρα χωρίς αντίδραση—μια μηχανή που φαίνεται να σπρώχνει τον εαυτό της προς τα εμπρός χωρίς να εκτοξεύει τίποτα προς τα πίσω.

Αυτό αποτελεί άμεσο πρόβλημα για τη διατήρηση της ορμής, η οποία τυγχάνει να είναι ένας από τους θεμελιώδεις κανόνες της φυσικής.

Όπως συμβαίνει με καθετί που φαίνεται να περιφρονεί τον Νεύτωνα και τον Αϊνστάιν, οι επιστήμονες υποδέχθηκαν την είδηση με έντονη δυσπιστία.

Το EmDrive πέρασε χρόνια παράγοντας δελεαστικά μικρά σήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας αναφερόμενης μέτρησης πρόωσης από την ομάδα Eagleworks της NASA το 2016.

Στη συνέχεια, όμως, οι καλύτερες δοκιμές κάλυψαν το χαμένο έδαφος.

Μέχρι το 2021, η εργασία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης δεν διαπίστωσε καμία πρόωση από τη συσκευή, μετατρέποντας έναν από τους πιο διάσημους ισχυρισμούς για κινητήρες χωρίς προωθητικό σε ένα μάθημα προς αποφυγή σχετικά με τις ανεπαίσθητες δυνάμεις, τον πειραματικό θόρυβο και τις ευσεβείς μηχανικές προσδοκίες.

Όμως, το όνειρο μιας μηχανής χωρίς προωθητικό δεν πέθανε μαζί με το EmDrive. Αναδύθηκε ξανά γύρω από την Exodus Propulsion Technologies, μια ιδιωτική εταιρεία που συνδέεται με τον Τσαρλς Μπιούλερ (Charles Buhler), έναν ειδικό στην ηλεκτροστατική, του οποίου η εργασία στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA δίνει στον ισχυρισμό ένα πιο ενδιαφέρον υπόβαθρο σε σχέση με τις συνηθισμένες περιθωριακές προτάσεις συστημάτων πρόωσης. Κατά τη θητεία του στη NASA, ο Τσαρλς Μπιούλερ βοήθησε στην ίδρυση του Εργαστηρίου Ηλεκτροστατικής και Φυσικής Επιφανειών στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα—ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαστήριο που ουσιαστικά διασφαλίζει ότι οι πύραυλοι δεν εκρήγνυνται.

Exodus: Η ιδιωτική εταιρεία που υπόσχεται να νικήσει τη βαρύτητα με ηλεκτρικά πεδία

Μέσω της Exodus, ο Μπιούλερ υποστήριξε ότι η ομάδα του ανακάλυψε ένα φαινόμενο κίνησης χωρίς προωθητικό που καθοδηγείται από ηλεκτρικά πεδία—μια «Νέα Δύναμη», όπως την περιέγραψε στο περιοδικό The Debrief—η οποία μπορεί να παράγει αρκετή πρόωση ώστε να εξουδετερώσει τη βαρύτητα.

Για να είμαστε σαφείς, αυτός ο ισχυρισμός ανήκει αποκλειστικά στην Exodus.

Τα δημόσια έγγραφα της NASA και τα στοιχεία της ηλεκτροστατικής επιβεβαιώνουν το υπόβαθρο του Μπιούλερ στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, αλλά οι εργασίες πάνω στο σύστημα πρόωσης αποτελούν ιδιωτική προσπάθεια και όχι έργο της NASA.

«Το πιο σημαντικό μήνυμα που πρέπει να μεταφερθεί στο κοινό είναι ότι σημειώθηκε μια σημαντική ανακάλυψη», δήλωσε ο Μπιούλερ στο The Debrief.

«Αυτή η ανακάλυψη μιας Νέας Δύναμης είναι θεμελιώδης, καθώς τα ηλεκτρικά πεδία από μόνα τους μπορούν να παράγουν μια σταθερή δύναμη πάνω σε ένα αντικείμενο και να επιτρέψουν τη μετατόπιση του κέντρου μάζας του εν λόγω αντικειμένου χωρίς την αποβολή μάζας».

Ο Μπιούλερ τόνισε ότι αυτή η εργασία δεν σχετίζεται με τη NASA.

Μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης έχει μεταφερθεί μέσω του Συνεδρίου Εναλλακτικής Ενέργειας Πρόωσης (Alternative Propulsion Energy Conference ή APEC) – μια κοινότητα που έχει χτιστεί γύρω από προηγμένες ιδέες πρόωσης, οι οποίες κυμαίνονται από σοβαρά μηχανικά ερωτήματα έως ισχυρισμούς που χρειάζονται ακόμη πολύ πιο προσεκτική δοκιμή.

Σε συνέντευξή του στον συνιδρυτή του APEC, Τιμ Βεντούρα (Tim Ventura), ο Μπιούλερ εξήγησε πώς το υπόβαθρό του στην ηλεκτροστατική οδήγησε στην ανακάλυψη.

Αναφέρει ότι η ομάδα του—αποτελούμενη από άτομα από τη NASA, την Blue Origin και την Πολεμική Αεροπορία—ερευνούσε τους κινητήρες χωρίς προωθητικό για δεκαετίες προτού καταλήξει στην ηλεκτροστατική.

Για χρόνια, οι συσκευές τους παρήγαγαν αμελητέα πρόωση, αλλά έβλεπαν αυξήσεις με κάθε νέα παραλλαγή.

Αυτό κορυφώθηκε το 2023, όταν αυτός ο κινητήρας που τροφοδοτείται από τη «Νέα Δύναμη» παρήγαγε αρκετή πρόωση για να νικήσει τη βαρύτητα της Γης.

Οι καταχωρίσεις εκδηλώσεων του APEC τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο και τον Μάιο του 2026 περιέγραφαν συνεχή «δοκιμή και βελτίωση» από τον συνιδρυτή της Exodus, Άντριου Αουριτζέμα (Andrew Aurigema).

Σε συνέντευξη τον Μάρτιο του 2026, ο Μπιούλερ δήλωσε ότι είχε πραγματοποιήσει περίπου 2.000 πειράματα σε θάλαμο κενού και έδινε έμφαση σε φαινόμενα όπως η πρόωση που φέρεται να επέμενε και μετά την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας.

Η Exodus έχει επίσης περάσει σε μια φάση πιο ανοιχτής προσέγγισης επενδυτών.

Μια επίσημη καταχώριση στο πλαίσιο του Deep Tech Week NYC 2026 διαφήμιζε μια «Συνάντηση Γνωριμίας με την Exodus Propulsion Technologies» (Exodus Propulsion Technologies – Meet and Greet) στις 4 Απριλίου, προσκαλώντας φυσικούς και επενδυτές να συζητήσουν για την τεχνολογία και να γνωρίσουν τον Μπιούλερ ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και ιδρυτή.

Μέχρι τον Μάιο του 2026, δεν υπάρχει δημοσιευμένη ανεξάρτητη αναπαραγωγή του πειράματος που να χρησιμοποιεί τη συσκευή, τα όργανα μέτρησης και τον προϋπολογισμό αβεβαιότητας ενός εξωτερικού εργαστηρίου.

Γιατί οι πατέντες και τα βίντεο δεν αρκούν για τη Φυσική

«Ουσιαστικά, αυτό που ανακαλύψαμε είναι ότι τα συστήματα που παρουσιάζουν μια ασυμμετρία είτε στην ηλεκτροστατική πίεση είτε σε κάποιου είδους ηλεκτροστατικό αποκλίνον πεδίο μπορούν να προσδώσουν σε ένα σύστημα κέντρου μάζας μια μη μηδενική συνιστώσα δύναμης», δήλωσε ο Μπιούλερ στο The Debrief.

«Αυτό λοιπόν σημαίνει βασικά ότι υπάρχει κάποια υποκείμενη φυσική η οποία μπορεί ουσιαστικά να ασκήσει δύναμη σε ένα αντικείμενο, εφόσον πληρούνται αυτοί οι δύο περιορισμοί».

Προφανώς, οι ισχυρισμοί του Μπιούλερ προκαλούν ένα αυθόρμητο «εκπληκτικό, αν αληθεύει», αλλά η ιστορία των κινητήρων χωρίς προωθητικό είναι γεμάτη από φαινομενικά θετικά αποτελέσματα που τελικά συνετρίβησαν στα βράχια της επιστημονικής πραγματικότητας.

Ακόμα και το APEC αντιμετωπίζει την ανεξάρτητη αναπαραγωγή ως το μεγαλύτερο ανοιχτό ζήτημα, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι πατέντες δεν αποτελούν επιστημονική επικύρωση.

Το επαγγελματικό πρότυπο δεν είναι ένα πειστικό βίντεο ή μια συναρπαστική περιγραφή συνεδρίου, αλλά ένα τεκμηριωμένο πρωτόκολλο, ένας προϋπολογισμός αβεβαιότητας και εξωτερικά εργαστήρια που αναπαράγουν τη δύναμη υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

Προτού λοιπόν οι λάτρεις των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης αρχίσουν να ανοίγουν σαμπάνιες, μια αυστηρή έρευνα από τρίτους θα πρέπει να επαληθεύσει τα αποτελέσματα ξανά και ξανά.

Αν και δεν είναι αδύνατο ο Μπιούλερ και η ομάδα του να έπεσαν πάνω σε κάποια άγνωστη ιδιόρρυθμη πτυχή της φυσικής, πρόκειται για ένα εξαιρετικά απίθανο ενδεχόμενο.

Προς το παρόν, ας τον αποκαλέσουμε έναν «απίθανο κινητήρα».