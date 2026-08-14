Φωτιά στη Χαλκιδική: Δύο συλλήψεις και μία ταυτοποίηση για την επίθεση στο συνεργείο του MEGA

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Στη σύλληψη δύο ατόμων και στην ταυτοποίηση ακόμη ενός συνεργού τους προχώρησε το πρωί της Παρασκευής (14/8) η ΕΛΑΣ, έπειτα από την σοβαρή καταγγελία δημοσιογράφου του Mega για επίθεση σε βάρος της και του τηλεοπτικού συνεργείου της κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ για τη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική.

Η σύλληψη των δύο ατόμων έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Κασσάνδρας. Τα δύο άτομα κατηγορούνται για τα αδικήματα της κλοπής, της παράνομης βίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της απειλής και εξύβρισης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Η καταγγελία της Μαρίας Γουγουτσά

Η δημοσιογράφος του Mega κατήγγειλε χθες ότι κάτοικοι της περιοχής απαίτησαν από το τηλεοπτικό συνεργείο να αποχωρήσει, ενώ ανέφερε ότι δέχθηκαν και χτυπήματα.

«Δεν ήθελαν να είμαστε σε εκείνη την περιοχή. Λέγανε ψευδώς ότι υπάρχουνε μποτίλιες και θα γίνει ανατίναξη», ανέφερε η δημοσιογράφος και κατήγγειλε «όχι μόνο μας έβρισαν, όχι μόνο μας έφτυσαν και μας χτύπησαν. Μας έδιωξαν από την περιοχή κλωτσηδόν».

Ανέφερε ότι υπήρξαν φθορές στο μικρόφωνο, αλλά και στο κινητό της τηλέφωνο, ενώ κινδύνεψε να καταστραφεί και η κάμερα.

Σύμφωνα με τα όσα είπε, ο οπερατέρ του συνεργείου μπήκε μπροστά προκειμένου να προστατεύσει τον εξοπλισμό και δέχθηκε επίθεση. «Μπήκε μπροστά ο καμεράμαν, ο οποίος πραγματικά δέχτηκε επίθεση. Μόνο άγνωστοι δεν είναι, είναι οι γνωστοί άγνωστοι».

Η ίδια, πάντως, διατυπώνει σοβαρά ερωτήματα για τη στάση της αστυνομίας, σημειώνοντας ότι ζήτησε βοήθεια, όμως δεν υπήρξε αντίδραση.

«Φωνάξαμε την αστυνομία που βρήκαμε μπροστά μας. Σαν να μην λέγαμε τίποτα. Ήταν γνωστοί της περιοχής», κατέληξε η Μαρία Γουγουτσά.